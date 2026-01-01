мини-футбол

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Футбол
Россия проиграла Португалии в финале чемпионата Европы по мини-футболу. Она вела 2:0 🥈
#мини-футбол
Футбол
Прогноз на финал Португалия – Россия – чемпионат Европы по мини-футболу
#мини-футбол
Футбол
Где смотреть финал Португалия – Россия на чемпионате Европы по мини-футболу
#мини-футбол
Футбол
Россия обыграла Украину в полуфинале Евро по мини-футболу. Финал – 6 января
#мини-футбол
Футбол
Где смотреть Россия – Украина: во сколько прямая трансляция матча, чемпионат Европы по мини-футболу, 4 февраля
#мини-футбол
Футбол
Россия сыграет с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу. Это действующий чемпион мира
#мини-футбол
Футбол
Россия сыграет с Вьетнамом в 1/8 финала ЧМ по мини-футболу. Она вышла в плей-офф с первого места
#мини-футбол
Футбол
«Аталанта» объявила о трансфере Миранчука
#Алексей Миранчук
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Футбол
«Очень грустно и стыдно, что на Универсиаду потратили 75 млрд рублей, а тушить пожары в Сибири – дорого и невыгодно». Русские футболисты говорят о проблеме
#Игорь Чешкала