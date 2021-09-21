мини-футбол
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#мини-футбол

Россия сыграет с Вьетнамом в 1/8 финала ЧМ по мини-футболу. Она вышла в плей-офф с первого места

2 часа назад

На чемпионате мира по мини-футболу завершился групповой этап. По итогам сформировались пары 1/8 финала:

  • 🇷🇺 Россия – 🇻🇳 Вьетнам
  • ​🇻🇪 Венесуэла – 🇲🇦 Марокко
  • 🇧🇷 Бразилия – 🇯🇵 Япония
  • 🇦🇷 Аргентина – 🇵🇾 Парагвай
  • 🇪🇸 Испания – 🇨🇿 Чехия
  • 🇵🇹 Португалия – 🇷🇸 Сербия
  • 🇺🇿 Узбекистан – 🇮🇷 Иран
  • 🇰🇿 Казахстан – 🇹🇭 Таиланд

Матч России пройдет 22 сентября. При выходе в четвертьфинал она сыграет с Аргентиной (действующий чемпион мира) или Парагваем. Турнир завершится 3 октября.

Россия заняла в группе первое место, набрав максимальные 9 очков. Она обыграла Узбекистан, Гватемалу и Египет. Из-за допинговых санкций Россия выступает под аббревиатурой RFU (Российский футбольный союз, Russian Football Union).

Лучшим результатом России на ЧМ было второе место в 2016 году. Также она брала бронзу в 1996 году.

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Источник:
сайт ФИФА
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