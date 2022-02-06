Россия проиграла Португалии в финале чемпионата Европы по мини-футболу. Она вела 2:0 🥈

Сборная России проиграла Португалии со счетом 2:4. К 13-й минуте Россия выигрывала со счетом 2:0.

Последняя победа России на чемпионате Европы была в 1999 году. В 2018-м команда брала бронзу.

Ранее Россия не проигрывала в третьем этапе квалификации и в матчах основного раунда чемпионата Европы.

Ее последнее поражение на крупных турнирах было в октябре 2020-го – в матче с Азербайджаном.