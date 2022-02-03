мини-футбол
Где смотреть Россия – Украина: во сколько прямая трансляция матча, чемпионат Европы по мини-футболу, 4 февраля
03 февраля, 10:30
Россия и Украина сыграют в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Турнир проходит в Нидерландах. Другую полуфинальную пару составили Португалия и Испания.
Матч Россия – Украина пройдет 4 февраля. Прямая трансляция начнется в 18:55 по Москве. «Матч ТВ» покажет игру Россия – Украина в прямом эфире. Ее можно посмотреть онлайн по этой ссылке.
На групповом этапе Россия и Украина были разведены, хотя изначально попали в одну группу. Так сейчас происходит на всех крупных турнирах.
Россия и Украина встретятся в мини-футболе впервые с 2007 года. Тогда на чемпионате Европы была победа России со счетом 4:1.
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