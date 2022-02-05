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Прогноз на финал Португалия – Россия – чемпионат Европы по мини-футболу
05 февраля, 01:06
Сборные России и Португалии сыграют в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах. Игра пройдет 6 февраля 2022 года и начнется в 19:30 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа Португалии – 2,25.
- Ничья – 4,0.
- Победа России – 2,45.
Россия в своей истории один раз выигрывала чемпионат Европы по мини-футболу, это случилось в 1999 году. Португалия – действующий чемпион, у нее тоже один трофей.
Где смотреть финал Португалия – Россия на чемпионате Европы по мини-футболу
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