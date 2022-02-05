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#мини-футбол #Россия

Прогноз на финал Португалия – Россия – чемпионат Европы по мини-футболу

05 февраля, 01:06

Сборные России и Португалии сыграют в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах. Игра пройдет 6 февраля 2022 года и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа Португалии – 2,25.
  • Ничья – 4,0.
  • Победа России – 2,45.

Россия в своей истории один раз выигрывала чемпионат Европы по мини-футболу, это случилось в 1999 году. Португалия – действующий чемпион, у нее тоже один трофей.

Где смотреть финал Португалия – Россия на чемпионате Европы по мини-футболу

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Источник:
«Гол»
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