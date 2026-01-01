мини-футбол

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Как Россия и Украина встретились в игре Евро по мини-футболу: кричалка «Кто не скачет, тот москаль» и никаких рукопожатий
#мини-футбол