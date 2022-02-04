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Россия обыграла Украину в полуфинале Евро по мини-футболу. Финал – 6 января
04 февраля, 20:38
Матч Украина – Россия в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу завершился победой россиян со счетом 3:2.
- На второй минуте Соколов открыл счет, в конце первого тайма его удвоил Афанасьев.
- Россия выиграла первый тайм 2:1 – Серый отквитал один гол за украинцев.
- Ниязов забил супергол через себя в падении – 3:1, но Абакшин сделал счет 3:2.
- За минуту с небольшим до конца Шотурма не забил пенальти – голкипер Путилов отразил.
Россия сыграет в финале с победителем второго полуфинала, сразу после этой игры начнется матч между Португалией и Испанией. Финал состоится 6 февраля.
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