Россия обыграла Украину в полуфинале Евро по мини-футболу. Финал – 6 января

Матч Украина – Россия в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу завершился победой россиян со счетом 3:2.

На второй минуте Соколов открыл счет, в конце первого тайма его удвоил Афанасьев.

Россия выиграла первый тайм 2:1 – Серый отквитал один гол за украинцев.

Ниязов забил супергол через себя в падении – 3:1, но Абакшин сделал счет 3:2.

За минуту с небольшим до конца Шотурма не забил пенальти – голкипер Путилов отразил.

Россия сыграет в финале с победителем второго полуфинала, сразу после этой игры начнется матч между Португалией и Испанией. Финал состоится 6 февраля.