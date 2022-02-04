мини-футбол
Россия
Украина
Поделиться:
Комментарии:
0
#мини-футбол #Россия #Украина

Россия обыграла Украину в полуфинале Евро по мини-футболу. Финал – 6 января

04 февраля, 20:38

Матч Украина – Россия в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу завершился победой россиян со счетом 3:2.

  • На второй минуте Соколов открыл счет, в конце первого тайма его удвоил Афанасьев.
  • Россия выиграла первый тайм 2:1 – Серый отквитал один гол за украинцев.
  • Ниязов забил супергол через себя в падении – 3:1, но Абакшин сделал счет 3:2.
  • За минуту с небольшим до конца Шотурма не забил пенальти – голкипер Путилов отразил.

Россия сыграет в финале с победителем второго полуфинала, сразу после этой игры начнется матч между Португалией и Испанией. Финал состоится 6 февраля.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Гол»
Еще по теме
Как Россия и Украина встретились в игре Евро по мини-футболу: кричалка «Кто не скачет, тот москаль» и никаких рукопожатий
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#мини-футбол
#Россия
#Украина