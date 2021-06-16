Алексей Миранчук забил первый гол России на Евро-2020

Россия играет с Финляндией в матче Евро-2020 (1:0, первый тайм).

Алексей Миранчук открыл счет в конце первого тайма.

Это второй матч России на турнире и первый – с забитым голом.

Предыдущую игру Россия проиграла Бельгии 0:3.

Миранчук вышел в стартовом составе на матч с Финляндией, хотя игру с Бельгии начал в запасе. Для него это шестой гол за сборную и первый - на крупном турнире. Всего у него 35 матчей за Россию, большинство из которых были товарищескими (20).