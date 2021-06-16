Россия
Евро-2020
Алексей Миранчук
Финляндия
Алексей Миранчук забил первый гол России на Евро-2020
2 часа назад
Россия играет с Финляндией в матче Евро-2020 (1:0, первый тайм).
- Алексей Миранчук открыл счет в конце первого тайма.
- Это второй матч России на турнире и первый – с забитым голом.
- Предыдущую игру Россия проиграла Бельгии 0:3.
Миранчук вышел в стартовом составе на матч с Финляндией, хотя игру с Бельгии начал в запасе. Для него это шестой гол за сборную и первый - на крупном турнире. Всего у него 35 матчей за Россию, большинство из которых были товарищескими (20).
- Миранчуку 25 лет. Он играет за «Аталанту».
- В прошедшем сезоне провел за нее 25 игр: четыре гола и два ассита.
Для России это седьмой матч в 2021 году (с учетом товарищеских). В шести из них она забивает, матч с Бельгией был единственным без голов. Всего у России за этот год теперь девять забитых голов и восемь пропущенных.
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