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Материалы
Первый матч Жиркова в сборной – в специальной черно-белой форме. Девять игроков того вечера станут чемпионами мира
#Юрий Жирков
18 ноября 2020, 21:35
Джанаев пропустил шесть голов за два матча в сборной. Россия проиграла оба
#Сослан Джанаев
08 октября 2020, 22:00
Осенью Черышев сыграл за сборную больше, чем в «Валенсии». Ему нормально
#Денис Черышев
08 октября 2020, 21:00
# новости спорта
За последние 10 лет Россия 20 раз играла в ноябре. Половину матчей – проиграла
19 ноября 2020, 14:34
Живоглядов, Бакаев и Джанаев вызваны в сборную России
08 ноября 2020, 22:50
Соболев отметился голом в дебютном матче за сборную России
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08 октября 2020, 21:12
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Россия забила Швеции впервые за три матча. Но все равно проиграла
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08 октября 2020, 21:05
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Мостовой дебютировал в составе сборной России
08 октября 2020, 18:50
Контрольный матч Швеции и России состоится в Москве
23 сентября 2020, 13:10
Сборная России осенью проведет товарищеские матчи со Швецией и Молдавией
09 июля 2020, 15:31