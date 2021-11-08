Илья Самошников

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Футбол
Самошников и Захарян покинули сборную России из-за травм, в команду вызван Круговой
#Россия
Футбол
Пять игроков сборной России травмировались перед матчами со Словакией и Словенией
#Россия
Футбол
Ионов не сыграет за сборную России в октябрьских матчах. Он получил травму в клубе
#Алексей Ионов
Футбол
Самошников травмировался в матче с «Нижним Новгородом». Он вызван в сборную России на октябрьские матчи
#Илья Самошников
Футбол
Заявка сборной России на Евро-2020 не изменилась. Лунев, Евгеньев и Самошников не летят в Санкт-Петербург
#Россия
Футбол
Лунев, Евгеньев и Самошников не едут на Евро-2020
#Россия
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Россия при Карпине – это всегда разные крайние защитники. На Словакию вообще вышли два дебютанта
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#Россия
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Самошников станцевал вместе с новичком «Рубина» – так они отпраздновали гол «Спартаку» 🕺
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#Илья Самошников
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Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
Новый состав России – за три месяца до Евро: 30% новых людей, никакой молодежи и 10 разных клубов РПЛ
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#Россия
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Все хвалят «Рубин» за трансферы молодых игроков – но вопросов пока больше
#Рубин
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