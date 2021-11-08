Россия
ЧМ-2022
Данил Круговой
Илья Самошников
Арсен Захарян
Самошников и Захарян покинули сборную России из-за травм, в команду вызван Круговой
08 ноября, 12:57
7 ноября сборная России начала подготовку к ноябрьским отборочным матчам к ЧМ-2022. 11 ноября пройдет игра против Кипра, 14 – против Хорватии. Ситуация по составу:
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Из-за травм команду покинули полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и защитник «Рубина» Илья Самошников. В сборную впервые вызван защитник «Зенита» Данил Круговой.
Transfermarkt посчитал: Самошников травмировался четвертый раз за сезон, Захарян – первый (он получил повреждение в «Динамо»).
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