Самошников и Захарян покинули сборную России из-за травм, в команду вызван Круговой

7 ноября сборная России начала подготовку к ноябрьским отборочным матчам к ЧМ-2022. 11 ноября пройдет игра против Кипра, 14 – против Хорватии. Ситуация по составу:

Из-за травм команду покинули полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и защитник «Рубина» Илья Самошников. В сборную впервые вызван защитник «Зенита» Данил Круговой.

Transfermarkt посчитал: Самошников травмировался четвертый раз за сезон, Захарян – первый (он получил повреждение в «Динамо»).