Каково быть пресс-атташе сборной России − большое интервью: сработаться с Черчесовым, не жить дома больше 50 дней, пройти путь из села Хреновое

Игорь Владимиров − важная фигура в истории сборной XXI века. Он был ее пресс-атташе шесть лет и на других должностях в РФС еще столько же. Вместе с Россией он перенес и триумф чемпионата мира, и два депрессивных Евро. И 20 тысяч фанатов на Воробьевых горах, и пустоту коронавирусной эпохи. Мы встретились с Владимировым и записали большой разговор о профессии.

Что здесь:

• Последняя пресс-конференция Черчесова. Что это было?

• Сам Черчесов когда-нибудь признавал, что не прав?

• Как сделать, чтобы звезды уважали журналистов и чего журналисты не должны делать в ответ.

• Неожиданная история, как Бельгия поступила не по этикету и подставила Россию.

• Жизнь в графике сборной: пропустить выпускной сына, работать до ночи − но кайфовать.

• В сборную − из провинции 90-х: журналистика без диктофонов и с собственным изданием от руки.

Разбираем сложные кейсы: откуда у Черчесова военная риторика и запретные слова, почему игроки не выходили к журналистам, что делать с «мы говно» от Слуцкого

– Кто вам ближе – либерал-Слуцкий или консерватор-Черчесов?

– Меня все постоянно об этом спрашивают, но объективно сравнить можно при равных условиях. У нас же были разные форматы работы: с одним – год, с другим – пять. Один был совместителем, другой – освобожденным тренером. Это ключевые вещи, потому что Станислав Саламович был регулярно рядом, а Леонид Викторович находился большую часть времени в клубе.

– Форматы разные, но есть конкретные люди. Как с ними налаживали коммуникацию?

– Если ты возьмешь интервью, а потом в это кресло сядет другой журналист, тогда я смогу вас сравнить. А как их сравнить, если форматы работы существенно отличались? Они слушали мои идеи, многое принимали.

– Главное ощущение от позднего Черчесова – оторванность от зрителей и образ оправдывающегося депутата: разговоры про войско и государственную задачу, отказ принять провал на Евро-2020.

– Как только сборная не выходит из группы на большом турнире, появляется негативный фон. Помню, как в 2016 году нас не хотели выпускать из аэропорта. Болельщиков много приехало, встреча была не из приятных. Негативный ажиотаж в такие моменты усиливается максимально. Последний Евро завершился совсем недавно, поэтому еще все так остро воспринимается.