Необычный тренер «Зенита»: рос с землетрясениями на Курилах, пришел из атлетики, дает упражнения с диванами. Мегаинтервью

Сергей Лебедев – тренер по физподготовке в академии «Зенита». В прошлом сезоне ее юниоры собрали чемпионства во всех возрастах, кроме одного. Важный фактор этих побед – как раз подтянутая физика игроков.

Лебедев пришел из легкой атлетики, тренировал фигуриста, а теперь приносит в футбол новые решения и мысли. Мы поговорили о секретах развития молодежи, тонкостях отношения к делу, вредных стереотипах про спорт, качалку и фитнес.

Поездки в школу на БТР, цунами и укладка каминов – закрученный путь в профессиональный спорт

– Вы – бывший легкоатлет. С чего для вас начался спорт?

– Довольно поздно занялся спортом − из-за жизненных обстоятельств не мог заниматься раньше. Мечтал о футболе, но не было даже малейшей возможности. Когда она появилась, было уже поздно. Мне было 12 лет. Ни в одну футбольную секцию меня не принимали. Говорили, что время ушло.

На уроке физкультуры меня рассмотрел тренер по легкой атлетике – мой первый тренер Виктор Николаевич Михайлов, который поступил как лучший детский тренер. Он меня вовлек, заразил и замотивировал. Человек вселил в мою голову, что такое спорт. В тот момент я сильно повзрослел. В обычном школьном зале занялся легкой атлетикой.

– Что за жизненные обстоятельства?

– У меня отец был военным. Мы жили в военных городках. В первый класс я пошел на Курильских островах. Где Курильские острова и где футбольные секции? Даже учиться не могли нормально. То тайфун, то цунами.

Самая жесть – наверное, землетрясения. Когда ты спишь, а на тебя падают ковры или горшки с цветами, книги, полки, складываются шкафы. Нужно успеть сообразить и выбежать на улицу во время землетрясения.

Нас возили на военно-грузовой машине в школу – такая машина, накрытая тентом. Возили на БТР. Не было возможности заниматься спортом. В 1994 году мы рано потеряли отца, остались с мамой и сестрой и потом переехали в Саблино в Ленинградской области.