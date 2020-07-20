Олимпийский Мишка создавался во сне и стоил 2000 рублей, а при приземлении из «Лужников» сбил пивной киоск

Программа «В мире животных» выбирала талисман Олимпиады-80. Медведь конкурировал с лосем, а его образ создатель допридумал во сне

Образ медвежонка появился в компании друзей-художников в 1977 году. Художник Виктор Чижиков рисовал картинки для детских книг и журналов и выиграл конкурс по созданию символа для Олимпиады-80:

«Мы собрались в моей мастерской, четверо друзей, и стали рисовать каждый своих медведей карандашом. Это были карандашные наброски с целью найти образ. Штук по сто мы нарисовали. Эта нарисованная куча так и осталась лежать на столе.

А потом Перцеву звонят и говорят: «Ну, вы чего-нибудь сделали? Тогда принесите сегодня в Олимпийский комитет!» – «Ну, хорошо...» Он отнес. А когда он снова появился с этой папкой во дворе, Зина, моя жена, спрашивает его: «Ну, Вовка! Как там дела-то?» – «Ай!.. Витькин взяли...»

Через месяц Олимпийский комитет одобрил эскиз, но образу медведя не хватало символов Олимпиады. «Сначала думал нахлобучить на него разноцветную кепку – каждый клин по цвету флага стран-участниц Олимпиады. Но из-за кепки не видно ушей. Повесить на шею медали? Но их всем талисманам вешают». В итоге – олимпийский пояс, который приснился Чижикову.

Чижиков часто слышал, что срисовал медвежонка с композитора Валерия Зубкова [написал музыку к фильмам «Цыган», «Возвращение Будулая», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»], с которым жил по соседству, или с актера Евгения Леонова. «Я, сам того не подозревая, сделал медведя очень русским. Поэтому каждый русский считает, что я рисовал Мишу именно с него», – объяснял Чижиков.