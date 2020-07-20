Олимпийский Мишка создавался во сне и стоил 2000 рублей, а при приземлении из «Лужников» сбил пивной киоск
Программа «В мире животных» выбирала талисман Олимпиады-80. Медведь конкурировал с лосем, а его образ создатель допридумал во сне
Образ медвежонка появился в компании друзей-художников в 1977 году. Художник Виктор Чижиков рисовал картинки для детских книг и журналов и выиграл конкурс по созданию символа для Олимпиады-80:
«Мы собрались в моей мастерской, четверо друзей, и стали рисовать каждый своих медведей карандашом. Это были карандашные наброски с целью найти образ. Штук по сто мы нарисовали. Эта нарисованная куча так и осталась лежать на столе.
А потом Перцеву звонят и говорят: «Ну, вы чего-нибудь сделали? Тогда принесите сегодня в Олимпийский комитет!» – «Ну, хорошо...» Он отнес. А когда он снова появился с этой папкой во дворе, Зина, моя жена, спрашивает его: «Ну, Вовка! Как там дела-то?» – «Ай!.. Витькин взяли...»
Через месяц Олимпийский комитет одобрил эскиз, но образу медведя не хватало символов Олимпиады. «Сначала думал нахлобучить на него разноцветную кепку – каждый клин по цвету флага стран-участниц Олимпиады. Но из-за кепки не видно ушей. Повесить на шею медали? Но их всем талисманам вешают». В итоге – олимпийский пояс, который приснился Чижикову.
Чижиков часто слышал, что срисовал медвежонка с композитора Валерия Зубкова [написал музыку к фильмам «Цыган», «Возвращение Будулая», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»], с которым жил по соседству, или с актера Евгения Леонова. «Я, сам того не подозревая, сделал медведя очень русским. Поэтому каждый русский считает, что я рисовал Мишу именно с него», – объяснял Чижиков.
Талисманом Олимпиады-80 мог стать лось. Программа «В мире животных» проводила опрос среди телезрителей, в котором победил медведь. «Там лось его крепко подпирал, но я рад, что победил медведь, потому что у лося коленки гнутся не в ту сторону, – говорил Чижиков. – А у медведя колени впереди, как у человека, он ходит, как мы с вами... Потом медведя хорошо в значок превращать...»
За медвежонка Чижиков получил две тысячи рублей. Ему сказали: «Автор – советский народ!»
Чижиков не оформил авторские права на созданный талисман: «Юридически ничего не было оформлено. Мне предложили подписать документы, что я выполнил работу под названием «Забавный медвежонок». Выдали 1300 рублей в кассе Олимпийского комитета и еще какие-то деньги пришли на сберкнижку. Всего я получил около двух тысяч рублей».
Чижикову сказали, что автор медвежонка – советский народ: «Назначили мне день; когда я пришел, там сидело довольно много народу, но был среди них один лидер с очаровательной фамилией Любомиров. Он сказал: «Мы оцениваем эту работу в двести пятьдесят рублей. Как плакат».
На что я отвечаю: «Сам рисунок, может быть, и этих денег не стоит, но давайте поговорим об авторских правах…» – «А чего о них говорить? Автор – советский народ! Это он решил, что медведь будет...» Я говорю: «Если композитор Лепин пишет «Севастопольский вальс» по желанию севастопольцев, то автором все равно остается композитор Лепин».
За неделю до начала Олимпиады Чижикова не пригласили на церемонию открытия, поэтому он с сыном уехал на дачу в деревню. Из газеты «Труд» он узнал, что стал почетным гостем Олимпиады в Москве. Соседи по деревне настояли: нужно ехать.
В Москву Чижикова с сыном отвез сосед: «А он еле-еле получил водительские права – он старенький был, у него зрение село. У его машины тоже все село. Вообще! Она тарахтела, стреляла невозможным образом, но мы поехали». За пять часов до начала церемонии открытия Чижиков с сыном приехали в Москву.
Чижиков получил приглашение на трибуну, где сидел Брежнев, а сын-шестиклассник отправился на противоположную сторону «Лужников» и сидел один. Жена, которая с газетой «Труд» пришла в Олимпийский комитет требовать приглашение для мужа, билет не получила.
Медвежонок мог не улететь, а залезть в берлогу в центре «Лужников». Возможно, при приземлении он сбил пивной киоск
8-метровую фигуру медвежонка сделали из прорезиненной ткани, которую используют для изготовления надувных лодок. Она взлетела над «Лужниками» на 24 гелиевых шарах под песню «До свиданья, Москва», которую исполнили Лев Лещенко и Татьяна Анциферова. Ее приземление – неизвестность и слухи.
Чижиков говорил, что Олимпийский Мишка упал у Воробьевых гор и сбил пивной киоск, но у этой истории нет подтверждения: «Самое интересное, что когда его отпустили, то он полетел в направлении Красной Пресни, а потом, под напором ветра, в другую сторону. Я сначала подумал, надо же, как он хорошо чувствует дом, где родился.
А оказалось, что он не долетел, рухнул где-то недалеко от университета, на Воробьевых горах. Его нашли около пивного киоска, причем он сшиб и сам киоск, и половину очереди. Так говорят. А я не могу ничего ни подтвердить, ни опровергнуть».
Есть версия, что надувной медвежонок при тестировании переворачивался и летел боком или на спине. Чтобы он взлетел перпендикулярно земле, к лапам привязали шары. Чижиков изготовил из шкуры фигурку, но к созданию надувного медвежонка его не допустили: «У тех, кто работал над тем самым резиновым огромным олимпийским медведем, не должно было быть особых мучений, если заданы и пропорции, и портретные характеристики. Все было, не представляло труда повторить, только в увеличенном виде».
На закрытии Олимпиады-80 медвежонок мог не улететь, а уползти в берлогу, которую бы сконструировали в центре «Лужников». Заместитель председателя оргкомитета «Москва-80» Владимир Коваль рассказывал, что получил письмо от работника управления церемонией: «Он доводил до сведения ЦК, что у меня «поехала крыша». «Где это видано, чтобы медведи летали? – вопрошал он. – Мы предлагали, чтобы наш олимпийский Миша в берлогу уполз. Как это и положено медведям».
20 июля Виктор Чижиков умер на 85-м году жизни. За день до его смерти исполнилось 40 лет со дня открытия Олимпиады в Москве.