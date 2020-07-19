Перед Олимпиадой-80 из Москвы увозили бомжей, проституток и алкоголиков

40 лет назад стартовала Олимпиада-80, которая проходила в СССР. Ключевые истории вокруг тех игр: политический бойкот, появление олимпийского мишки, медальное доминирование СССР. Чтобы Олимпиада прошла без проблем, руководство страны подготовилось к масштабному очищению города. Люди вспоминают 1980-й самым спокойным временем в истории Москвы.

Почему Олимпиада-80 была без громких происшествий:

🏟️ В СССР заранее подготовились к приему гостей Олимпиады. В 1979 году правительство приняло документ с названием «О введении временных ограничений на въезд в г. Москву в период Олимпиады-80 и направление граждан г. Москвы и Московской области в строительные отряды, спортивные и пионерские лагеря и другие места отдыха летом 1980 года». Люди из провинции больше не могли спокойно приехать в Москву за продуктами.

🏟️ Тут же важно понятие 101-го километра. Так называли зону на расстоянии от Москвы, куда в советское время отправляли уголовников и бывших заключенных. Им не давали возможности жить в столичном регионе. В 2001 году вышел фильм «101-й километр», где это показывалось на примере жизни в Орехово-Зуево. Считалось, что именно за 101-й километр и выселили людей, которые могли испортить впечатление от Олимпиады.