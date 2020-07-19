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Перед Олимпиадой-80 из Москвы увозили бомжей, проституток и алкоголиков
40 лет назад стартовала Олимпиада-80, которая проходила в СССР. Ключевые истории вокруг тех игр: политический бойкот, появление олимпийского мишки, медальное доминирование СССР. Чтобы Олимпиада прошла без проблем, руководство страны подготовилось к масштабному очищению города. Люди вспоминают 1980-й самым спокойным временем в истории Москвы.
Почему Олимпиада-80 была без громких происшествий:
🏟️ В СССР заранее подготовились к приему гостей Олимпиады. В 1979 году правительство приняло документ с названием «О введении временных ограничений на въезд в г. Москву в период Олимпиады-80 и направление граждан г. Москвы и Московской области в строительные отряды, спортивные и пионерские лагеря и другие места отдыха летом 1980 года». Люди из провинции больше не могли спокойно приехать в Москву за продуктами.
🏟️ Тут же важно понятие 101-го километра. Так называли зону на расстоянии от Москвы, куда в советское время отправляли уголовников и бывших заключенных. Им не давали возможности жить в столичном регионе. В 2001 году вышел фильм «101-й километр», где это показывалось на примере жизни в Орехово-Зуево. Считалось, что именно за 101-й километр и выселили людей, которые могли испортить впечатление от Олимпиады.
🏟️ «Комсомольская правда» рассказывала о малоизвестных фактах об Олимпиаде-80. Там есть слова Тимура Джалилова – специалиста по Российскому государственному архиву: «За 101-й километр отправляли проституток, фарцовщиков, нищих, уголовников, алкоголиков. Был закрыт въезд в Москву и для неорганизованных туристов из других городов СССР - лишние рты были не нужны, продовольственный кризис давал о себе знать».
🏟️ Валерий Сысоев раньше возглавлял комитет по физической культуре и работал в олимпийском комитете. Так он вспоминал обстановку на Олимпиаде-80: «И что плохого в том, что на улицах Москвы не было алкоголиков и проституток? Если вы – принимающая сторона, то, конечно, сделаете все, чтобы гостям было безопасно и комфортно. Этим руководствуется любое государство, принимающее Олимпиаду».
🏟️ Владимир Лепешкин работал заместителем начальника спецотдела ГУВО МВД. В большом материале он объяснял детали подготовки к Олимпиаде-80. Лепешкин говорил, что в подготовке системы безопасности учитывали опыт предыдущей Олимпиады с отсылками к играм в Мюнхене. Перед Олимпиадой в СССР для безопасности закупили новейшие металлоискатели. Так у спортсменов-стрелков милиция даже конфисковала прицел, о котором они не сообщили.
🏟️ Ветеран КГБ Сергей Сержанов рассказывал, что к играм готовились еще с 1974 года, когда об Олимпиаде в СССР официально объявили. Главная задача – обеспечение безопасности и спокойствия. РИА Новости писали, что в 1980 году Москва опустела – даже на самых оживленных трасах не было пробок. Жителей Москвы предупреждали о возможных провокациях, а с советскими спортсменами разговаривали сотрудники КГБ.
🏟️ Полковник запаса Олег Хлобустов писал о встрече с преступниками перед Олимпиадой: «В одно июльское утро оперативники МУРа задержали 20 самых известных «воров в законе» и криминальных «авторитетов», которых доставили на Огарева, 6, в здание МВД СССР. Здесь с ними встретились министр Николай Щелоков и его первый заместитель Юрий Чурбанов, высказавшие требование «избавить столицу от нежелательных эксцессов в период Олимпиады».