Ужасы Олимпиады-1996: взрыв бомбы, ложные обвинения героя, долгие поиски виновника
В прокате идет основанный на реальных событиях фильм «Дело Ричарда Джуэлла». Клинт Иствуд показал в нем историю охранника, который спас множество людей во время Олимпиады 1996 года. Самого Джуэлла сначала считали героем, а потом обвинили в помощи террористам. Дальше его публично оправдали, но герой от нападок так и не оправился. В 2007-м он умер от сердечной недостаточности. Джуэллу было только 44 года – его смерть связали с событиями Олимпиады.
Теракт в олимпийском парке
Все произошло в ночь на 27 июля. Тогда в Парке столетия находились сотни людей. Игры в Атланте еще продолжались, а в этом месте каждый вечер развлекали зрителей. Вот и здесь планировали концерт с рок-музыкой. Ричард Джуэлл был обычным охранником на территории парка. Во время привычного обхода территории он заметил армейскую сумку. Сначала думал, что ее просто кто-то забыл, поэтому даже посмеялся над этим с коллегой.
Он попросил Тома Дэвиса из бюро расследований догнать людей, до этого отдыхавших неподалеку от этой сумки. Чуть позже Дэвис вернулся и сообщил, что никто из них ее не оставлял. Дальше сработали правила поведения охраны: территорию вокруг расчистили, людей отвели подальше. Бомба взорвалась во время эвакуации – погибли два человека, больше ста получили ранения. Испуганный Джуэлл сразу позвонил матери, но о своем участии в спасении умолчал.
Перед взрывом Дэвис как раз вызвал техников и военных, а параллельно происходили и другие события. За 18 минут до взрыва на горячую линию позвонили и сообщили, что в Парке столетия в течение получаса взорвется бомба. В ФБР позже даже посчитали, что звонил именно Джуэлл (хотя он в тот момент помогал с выводом людей из опасной зоны). Большого количества жертв избежали только из-за внимательности охранника.
Джуэлл все равно пережил несколько месяцев травли. Все началось с материалов в СМИ, где журналисты делились инсайдами о подозреваемых в теракте. Там же мелькнула и фамилия Джуэлла. Потом к нему домой приходили специалисты ФБР – они изымали вещи и проводили следственные эксперименты. NBC News, New York Post и Atlanta Journal-Constitution получили от Джуэлла обвинение в клевете, когда его все-таки оправдали.
Настоящего виновника искали семь лет
Звонившим перед терактами оказался американец Эрик Рудольф. Он дважды предупреждал по телефону о готовящемся взрыве, но бомба сработала раньше, чем обещал Рудольф. Это еще больше запутало полицию в момент первоначального расследования – там даже подумали, что взрыв был направлен именно против них. Рудольфа поймали только в 2003-м – через семь лет после теракта на Олимпиаде.
Массовые поиски Рудольфа стартовали лишь в 1998 году, когда он совершил еще три похожих взрыва. Два из них произошли рядом с клиниками для абортов, еще один – рядом с баром. Во время одной из атак Рудольфа действительно погиб полицейский и серьезно пострадала медсестра. С 1998 года он входил в десятку самых разыскиваемых преступников из списка ФБР. Рудольф ушел в тень: скрывался в лесах и в гористой местности.
Во время вынесения приговора Рудольф объяснял, что аборт – это возвращение к древней практике детоубийства. Именно провозглашением ценностей человеческой жизни он объяснял собственные действия. «Я столкнулась с пятью фунтами динамита и сотнями гвоздей, но я выжила. Я выгляжу испуганной? Ты повредил мое тело, но не создал страха, который искал», – отвечала ему пострадавшая медсестра Эмили Лайонс.
По событиям Олимпиады Рудольф рассказывал, что его целью не было убийство большого количества людей (поэтому и звонил). Он хотел дестабилизировать обстановку, остановить Олимпиаду, лишить страну части доходов. Признание Рудольфа очистило имя Джуэлла, но было мотивированно не только его личными желаниями. Из-за признания вины по всем обвинениям Джуэлл избежал смертной казни – так он получил четыре пожизненных приговора.
Ужасы олимпийской истории
Washington Post рассказывал, что с 1970 года на Олимпиадах произошло три теракта. Крупнейший из них случился в 1972 году в Мюнхене, когда членов израильской олимпийской сборной взяли в заложники. Тогда погибли 11 заложников, пять нападавших и один полицейский. Олимпиада-1996 тоже вошла в историю именно из-за террористического акта. Третьим в этом списке считается убийство американского бизнесмена в 2008 году.
Хуан Антонио Самаранч 21 год занимал должность президента МОК (с 1980-го по 2001-й). К 1996 году сложилась традиция, что на церемонии закрытия соревнований он называет прошедшие Олимпийские игры лучшими в истории. Олимпиада-1996 стала первым событием, когда Самаранч отказался от этих слов. Игры закрыли в атмосфере грусти, скорби и громкого расследования, но все-таки завершили в обычном режиме – без той нестабильности, которой добивался Рудольф.