Ужасы Олимпиады-1996: взрыв бомбы, ложные обвинения героя, долгие поиски виновника

Теракт в олимпийском парке

Все произошло в ночь на 27 июля. Тогда в Парке столетия находились сотни людей. Игры в Атланте еще продолжались, а в этом месте каждый вечер развлекали зрителей. Вот и здесь планировали концерт с рок-музыкой. Ричард Джуэлл был обычным охранником на территории парка. Во время привычного обхода территории он заметил армейскую сумку. Сначала думал, что ее просто кто-то забыл, поэтому даже посмеялся над этим с коллегой.

Он попросил Тома Дэвиса из бюро расследований догнать людей, до этого отдыхавших неподалеку от этой сумки. Чуть позже Дэвис вернулся и сообщил, что никто из них ее не оставлял. Дальше сработали правила поведения охраны: территорию вокруг расчистили, людей отвели подальше. Бомба взорвалась во время эвакуации – погибли два человека, больше ста получили ранения. Испуганный Джуэлл сразу позвонил матери, но о своем участии в спасении умолчал.

Перед взрывом Дэвис как раз вызвал техников и военных, а параллельно происходили и другие события. За 18 минут до взрыва на горячую линию позвонили и сообщили, что в Парке столетия в течение получаса взорвется бомба. В ФБР позже даже посчитали, что звонил именно Джуэлл (хотя он в тот момент помогал с выводом людей из опасной зоны). Большого количества жертв избежали только из-за внимательности охранника.

Джуэлл все равно пережил несколько месяцев травли. Все началось с материалов в СМИ, где журналисты делились инсайдами о подозреваемых в теракте. Там же мелькнула и фамилия Джуэлла. Потом к нему домой приходили специалисты ФБР – они изымали вещи и проводили следственные эксперименты. NBC News, New York Post и Atlanta Journal-Constitution получили от Джуэлла обвинение в клевете, когда его все-таки оправдали.