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Майкл Фассбендер
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#кино #автогонки #Майкл Фассбендер

Звезда фильмов «Люди Икс» готовится к главной автогонке в Ле-Мане и снимает мини-сериал. Зрители в восторге

18 ноября 2019, 22:05

Майкл Фассбендер помимо съемок в фильмах увлекается автоспортом. В 2017 году он решил тренироваться с «Феррари» и поучаствовал в гонках. «Я бы выбрал гонки вместо актерства, – признался как-то Фассбендер. – При подготовке к роли тратится много личного времени, это так скучно. А в гонках мне нравится все!».

Выбор «Феррари» неслучаен – кумиром актера был и остается Михаэль Шумахер. Фассбендер же начал с того, что выиграл одну из 11 гонок Ferrari Challenge в 2018-м и вообще поднимался на подиум пять раз. Он окончательно определился с целью.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Старейшая знаменитая гонка, которой почти 100 лет, проходит недалеко от французского Ле-Мана – это гонка на выносливость, где машины проводят в пути 24 часа, а управлять за это время автомобилем должны не менее трех пилотов. Гонка так и называется – «24 часа Ле-Мана».

Это и есть цель Фассбендера: «Поучаствовать там было бы здорово. Мне просто надо поменьше сниматься». Но «Феррари» хоть и идет на третьем месте по числу побед в Ле-Мане, последний триумф состоялся 54 года назад (Фассбендер тогда еще даже не родился). Чаще всех выигрывает «Порше». Именно с этой командой и тренируется Фассбендер.

Следующее соревнование в Ле-Мане состоится 13-14 июня 2020 года. У Фассбендера есть более полугода на подготовку. Он завел специальный аккаунт в инстаграме, но выпустил за полгода там всего две публикации. На актера в нем подписано почти 73 тысячи человек.

В октябре 2019-го он заодно стал снимать небольшой документальный сериал о том, как проводит это время. Серии выходят раз в неделю на ютуб-канале «Порше».

Например, в первой части он рассказал, как угодил в лужу масла на трассе, поэтому машину развернуло, а еще поделился эмоциями о своей аварии и признал собственную ошибку в ней.

Пока неизвестно, сколько всего эпизодов будет отснято. Каждый из них идет не более десяти минут (только шестой – 12). В комментариях с восторгом отмечают высокое качество материала и просят удлинить серии. Популярность велика – первый эпизод, который был выложен месяц назад, собрал более 700 тысяч просмотров.

Вот какие хобби у других актеров
Шварценеггеру больше 70-ти, но он до сих пор тренируется: качалка, отказ от мяса, велосипед
Мир любит Киану Ривза – а Киану Ривз любит хоккей, гонки и кунг-фу ♥
Джейсон Стэтхэм прыгал в воду и фанател от советской сборной. Сейчас – пашет в зале шесть раз в неделю
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