Звезда фильмов «Люди Икс» готовится к главной автогонке в Ле-Мане и снимает мини-сериал. Зрители в восторге

Старейшая знаменитая гонка, которой почти 100 лет, проходит недалеко от французского Ле-Мана – это гонка на выносливость, где машины проводят в пути 24 часа, а управлять за это время автомобилем должны не менее трех пилотов. Гонка так и называется – «24 часа Ле-Мана».

Это и есть цель Фассбендера: «Поучаствовать там было бы здорово. Мне просто надо поменьше сниматься». Но «Феррари» хоть и идет на третьем месте по числу побед в Ле-Мане, последний триумф состоялся 54 года назад (Фассбендер тогда еще даже не родился). Чаще всех выигрывает «Порше». Именно с этой командой и тренируется Фассбендер.

Следующее соревнование в Ле-Мане состоится 13-14 июня 2020 года. У Фассбендера есть более полугода на подготовку. Он завел специальный аккаунт в инстаграме, но выпустил за полгода там всего две публикации. На актера в нем подписано почти 73 тысячи человек.