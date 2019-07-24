Джейсон Стэтхэм прыгал в воду и фанател от советской сборной. Сейчас – пашет в зале шесть раз в неделю

Из всех спортивных навыков, что освоил Стэтхэм, мы чаще всего видим единоборства – они есть строго в каждом его фильме. Стэтхэм выполняет все трюки без дублеров и активно занимается в зале с тренером: в среднем по часу в день шесть раз в неделю. Из главных упражнений – бег, приседания, отжимания, подтягивания, занятия на гребном тренажере.

Но вообще-то изначально Стэтхэм – это прыжки в воду. Ими он серьезно занимался около десяти лет и даже дорос до сборной Великобритании, с которой ездил на несколько международных турниров.

Пик был в 1990 году, тогда Стэтхэм съездил в СССР на турнир «Весенние ласточки», где попросил совместное фото с советской сборной – на тот момент одной из лучших в мирре. Главными звездами стали Валерий Стаценко и Владимир Тимошин. Стэтхэм тогда на их фоне – застенчивый парень, мечтающий добиться хотя бы немного похожих результатов.