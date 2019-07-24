Джейсон Стэтхэм прыгал в воду и фанател от советской сборной. Сейчас – пашет в зале шесть раз в неделю
Сейчас Джейсон Стэтхэм – звезда боевиков, король брутальных сцен
и икона пацанских пабликов с цитатами. «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Перевозчик», «Револьвер», последние части «Форсажа» – что-то из этого вы точно смотрели. В кино Стэтхэм пришел из спорта, где долго пробовал построить карьеру.
Вот где отметился Стэтхэм-спортсмен:
- В детстве пытался заниматься гимнастикой.
- Отец и брат занимались боксом, Джейсон – тоже.
- Затем увлекся футболом и пять лет бегал на позиции нападающего в школьной команде.
- В 12 лет посмотрел за прыжками в воду с трамплина и долго занимался тем же, даже ездил на международные турниры.
- Для работы в рекламном агентстве поддерживал форму в спортзалах.
- Затем стал заниматься кикбоксингом и джи-джитсу ради съемок в фильмах.
- Джейсон хорошо играет в шахматы. Он как-то сказал, что худший из игроков, которых он когда-либо видел – Гай Ричи, который должен ему кучу денег за проигранные партии.
- На отдыхе любит кататься на лыжах и сноуборде.
Из всех спортивных навыков, что освоил Стэтхэм, мы чаще всего видим единоборства – они есть строго в каждом его фильме. Стэтхэм выполняет все трюки без дублеров и активно занимается в зале с тренером: в среднем по часу в день шесть раз в неделю. Из главных упражнений – бег, приседания, отжимания, подтягивания, занятия на гребном тренажере.
Но вообще-то изначально Стэтхэм – это прыжки в воду. Ими он серьезно занимался около десяти лет и даже дорос до сборной Великобритании, с которой ездил на несколько международных турниров.
Пик был в 1990 году, тогда Стэтхэм съездил в СССР на турнир «Весенние ласточки», где попросил совместное фото с советской сборной – на тот момент одной из лучших в мирре. Главными звездами стали Валерий Стаценко и Владимир Тимошин. Стэтхэм тогда на их фоне – застенчивый парень, мечтающий добиться хотя бы немного похожих результатов.
Снимок появился в книге известного тренера Алексея Евангулова «Всерьез о курьезах большого спорта». Как пишется в аннотации, «это сборник баек, сборник правдивых рассказов о смешном и серьезном в большом спорте». Евангулов долго работал со сборной России по прыжкам в воду, теперь уже на протяжении десяти лет возглавляет сборную Великобритании.
«Этот снимок взят из моей книги, – подтвердил Евангулов. – И чтобы опубликовать это фото, я ждал разрешения Джейсона. Это ведь эксклюзив. У меня есть целая коллекция таких снимков, которые мне подарил заместитель. Но в книгу я вставил только три».
Главный же турнир – тоже в 1990-м, тогда Стэтхэм съездил на Игры содружества-1990, которые проходили в Новой Зеландии. Это были его пиковые результаты в карьере прыгуна:
- метровый трамплин – 8-е место;
- трех- и десятиметровый трамплин – 11-е место.
Стэтхэму не раз опровергал миф о поездке на Олимпиаду. «Я занял 12-е место? Кто это написал, моя мама? На самом деле я не был на Олимпийских играх. Но провел в сборной 12 лет. И это был отличный опыт – поездки по миру, соревнования. Все это учит дисциплине и сосредоточенности. Ну и, конечно, удерживает от всяких неприятностей».
В 24 года Стэтхэм разочаровался в карьере спортсмена. Денег мало, тренировки одни и те же, а перспектив нет. Тем более карьеру он начал поздно –остальные стартуют в гораздо более младшем возрасте. Дальше были торговля контрафактом, съемки в журналах и клипах, и знакомство с Гаем Ричи, который перевернул его жизнь в сторону шоу-бизнеса.
«Он был посредственным прыгуном. Но оказался талантливым актером. Между прочим, его тренер Ким Уайт, который воспитывал Стэтхэма с начала и до конца его спортивной карьеры, сейчас является моим заместителем, работает в моем подчинении, – говорит Евангулов. – Он рассказывал много историй о Джейсоне, которые никто не знает. Как он стал актером, как выступал, как изучал новые прыжки. Уайт тоже подтверждает, что Стэтхэм был посредственным прыгуном в воду.
Рассказывают, что он хороший, нормальный парень в жизни. Я его не застал в прыжках в воду. А те, кто с ним вместе выступал, помнят его хорошо. Стэтхэм очень простой и добрый, без всяких отрицательных черт».
Кстати, Стэтхэм или все же Стейтем?
По правилам транскрипции верно говорить именно «Стейтем», учитывая произношение сочетания букв t и h в фамилии Statham. Но в русскоязычном интернете вариант «Стэтхэм» более популярен, поэтому мы используем его.