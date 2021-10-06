Россия
ЧМ-2022
Денис Глушаков
Александр Головин
Алексей Ионов
Илья Самошников
Арсен Захарян
Словения
Словакия
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#Россия #ЧМ-2022 #Денис Глушаков #Александр Головин #Илья Самошников #Словакия #Арсен Захарян #Алексей Ионов #Словения

Пять игроков сборной России травмировались перед матчами со Словакией и Словенией

5 часов назад

В октябре сборная 🇷🇺 России проведет два отборочных матча к ЧМ-2022 – против 🇸🇰 Словакии (8 октября) и 🇸🇮 Словении (11 октября). 

Пять футболистов из окончательной заявки получили перед играми травмы. Ситуация с участием Арсена Захаряна и Дениса Глушакова еще не решена, остальные пропустят матч со Словакией:

🚑 Головин 

🚑 Ионов

🚑 Захарян

🚑 Глушаков

🚑 Самошников

Россия после шести туров занимает второе место в группе Н. У нее 13 очков и одно поражение – от Словакии.

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Источник:
Гол
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