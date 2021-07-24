Самошников станцевал вместе с новичком «Рубина» – так они отпраздновали гол «Спартаку» 🕺

У Хакшабановича есть известная карьерная история с переходом в «Вест Хэм». Это было еще в августе 2017-го. Там он запомнился только рассказом о командной атмосфере: «Кэрролл и Харт заставляли меня попробовать алкоголь, но Марко Арнаутович сказал им, что я не пью. Он разозлился на них, когда они заставляли меня выпить».

Самошников стал лучшим игроком матча «Рубина» и «Спартака». Летом он вызывался в сборную России в расширенный состав для подготовки к Евро-2020. На сам турнир Самошников не попал. Во время сборов получил травму – пропустил неделю тренировок. Зато в РПЛ уже отметился почти уникальным достижением. С начала прошлого сезона чаще него забивал только Мурило (4).

В 2020 году «Рубин» показывал, что на посвящении в команду новички обычно танцуют. Так это было с Самошниковым. Сольных танцев Хакшабановича в «Рубине» еще не было.