Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
Левый защитник «Рубина» Илья Самошников впервые получил вызов в сборную России – будет готовиться с командой к мартовским матчам против Мальты, Словении и Словакии. Может, и сыграет, если так решит Станислав Черчесов.
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Для тех, кто редко следит за РПЛ – это новое имя. Вкратце, что мы знаем:
- Самошникову 23 года, раньше играл за московский «Арарат», «Шинник» и «Торпедо». Играет слева в обороне, может выйти справа.
- В РПЛ он заиграл только летом 2020-го. В «Рубин» перешел в начале года, но мартовские матчи просидел на скамейке, а потом наступила пандемия.
- Как летом заиграл, так место в составе никому и не отдает. В этом сезоне РПЛ – два гола в 17 матчах, еще – четыре желтые карточки. В прошлом – Самошников получил те же четыре за шесть игр.
- Чуть более скучные, но притом заметные цифры: по удачным отборам он – четвертый в лиге (2,4 за матч), по перехватам – 13-й (2,2). Это в первом полноценном сезоне РПЛ.
- Голами можно (нужно!) любоваться. Очень технично разобрался с мячом в игре с «Тамбовом»:
А с «Уфой» – классная комбинация, которую он завершил.
Несколько историй вокруг него:
На первой тренировке – выговор
В четыре года увидел, как ребята играют в футбол – захотелось самому, потом понравилось. Дальше – попал в школу «Приалит», где получил выговор за то, что пришел на тренировку в кроссовках. Тогда родители купили бутсы.
С Самошниковым занимался тренер Максим Зюзин. Случались стычки, но гасились просто: «15 кувырков. После такого обычно успокаиваешься сразу». Еще на одном турнире был конфликт, после чего Самошников почти не выходил на поле: «С тех пор больше не огрызаюсь. Только конструктивный диалог».
В «Приалите» провел 12 лет, в игре против него – удалился
Так было в любительской лиге. Самошников заиграл в ней за «Приалит», а потом перешел в фарм-клуб «Велеса». И получил красную в игре против бывшей команды:
«Хотелось, конечно, показать себя родному клубу во всей красе и отметиться результативным действием. С удалением я не согласен. Меня никак не должны были удалять в том эпизоде. Игрок «Приалита» хорошо закричал, а судья повелся на это».
Играл за «Арарат» вместе с бывшими звездами российского футбола
«У ребят никогда не было высокомерия. Как Павлюченко, так и Измайлов, не устраивали дедовщину молодым. Максимум – рабочий подсказ. Наблюдая за такими профессионалами, как Марат, Рома, Игорь Лебеденко, ты и прибавляешь. Эти игроки дают тебе сильный толчок в футбольном плане», – рассказывал Самошников.
Потерял полгода карьеры из-за «Оренбурга»
Зимой во время сезона-2018/19 Самошников переходил в «Оренбург» из «Шинника». Хронология:
• Со слов представителя Самошникова – Евгения Моисеева – контракт с «Оренбургом» был подписан, но на руки игрок его не получил, а потом клуб не заявил его на вторую часть сезона.
• Еще интересное от Моисеева: «После матча «Оренбурга» с юрмальским «Спартаком» к Илье подошел селекционер российской команды Марко Трабукки и сделал ему предложение, от которого не стоит отказываться, чтобы не остаться вне команды. Также игроку пообещали светлое будущее». А после этого Самошников оказался вне заявки.
• Самошников отправил жалобу в РФС, и она была удовлетворена. «Клуб намеренно меня игнорирует», – сказал игрок.
• РФС признал его контракт с клубом действительным и обязал платить и «Шиннику» (за трансфер), и самому Самошникову (по контракту). И еще запретил регистрировать новичков. Запрет был снят в июле 2019-го.
• В итоге в 2019-м первый матч Самошников сыграл лишь в июле – за «Торпедо» в ФНЛ, куда перешел уже без всяких трудностей.
Слуцкий застал в Доминикане, в «Рубине» пришлось танцевать
Это случилось ровно через год после сезона в «Торпедо».
«Был в отпуске. Отдыхал в Доминикане, мне пришла смска от Леонида Викторовича Слуцкого с просьбой перезвонить. Леонид Викторович сказал, что хотел бы меня видеть в его команде и позвал в Казань. Сразу согласился. Премьер-Лига, бывший тренер сборной России. Какие тут могут быть размышления?» – вспоминал Самошников.
У казанцев – творческое посвящение новичков: поют, танцуют, зажигают. Самошников выбрал потанцевать:
Влип в судейский скандал. Сам не виноват, но шум был
После матча «Краснодар» – «Рубин» была информация, что казанский клуб хочет переиграть матч. Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но сначала матч не был остановлен.
Судья Вилков остановил игру уже после ее возобновления, пересмотрел момент и назначил пенальти. По правилам ВАР, просматривать эпизод можно в первой паузе, а Вилков продолжил игру после нее и только потом сразу же остановил.
КДК протест «Рубина» отклонил.
Без футбола жизни нет
Самошников любит смотреть английский и итальянский чемпионаты, а в испанском, по его словам, на перекат мяча смотреть неинтересно. Англия – зрелище, Италия – тактика.
Есть ли что-то кроме футбола? Ответил сам:
«Я не устаю от футбола, чтобы от него отдыхать, это моя жизнь. У меня нет жизни вне футбола. Во время отпуска уже через неделю мне хочется тренироваться. Начинаю скучать по играм. Я никогда не устаю от футбола».