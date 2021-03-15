Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони

Несколько историй вокруг него:

На первой тренировке – выговор

В четыре года увидел, как ребята играют в футбол – захотелось самому, потом понравилось. Дальше – попал в школу «Приалит», где получил выговор за то, что пришел на тренировку в кроссовках. Тогда родители купили бутсы.

С Самошниковым занимался тренер Максим Зюзин. Случались стычки, но гасились просто: «15 кувырков. После такого обычно успокаиваешься сразу». Еще на одном турнире был конфликт, после чего Самошников почти не выходил на поле: «С тех пор больше не огрызаюсь. Только конструктивный диалог».

В «Приалите» провел 12 лет, в игре против него – удалился

Так было в любительской лиге. Самошников заиграл в ней за «Приалит», а потом перешел в фарм-клуб «Велеса». И получил красную в игре против бывшей команды:

«Хотелось, конечно, показать себя родному клубу во всей красе и отметиться результативным действием. С удалением я не согласен. Меня никак не должны были удалять в том эпизоде. Игрок «Приалита» хорошо закричал, а судья повелся на это».