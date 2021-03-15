Новый состав России – за три месяца до Евро: 30% новых людей, никакой молодежи и 10 разных клубов РПЛ

Как изменился состав по сравнению с ноябрем?

• По сравнению с ноябрем среди вратарей удержался только Шунин. Нет Гильерме и Сафонова, вызваны Джанаев и еще не выступавший за сборную Дюпин (здесь и далее – сравнение с первоначальным списком из 28 игроков на ноябрь).

• В защите нет Дивеева и Евгеньева – они поедут на молодежный Евро. Вместо них – практически регулярно играющий за «Динамо» Нойштедтер, а еще – закрепившийся при Слуцком в «Рубине» левый защитник Самошников. Добавился Жиров, который уже вызывался ранее.

• Существенное обновление в полузащите. Тут все очевидно: из-за травм нет Ерохина, Антона Миранчука и Черышева, из-за молодежного Евро нет Кучаева, Облякова и Лесового. Алексей Миранчук и Головин осенью были травмированы, а теперь вернулись. Мирзов отлично играет в «Химках», Жемалетдинов прекрасно выглядит в сильном по весне «Локомотиве», Ахметов понадобился в качестве еще одной опции в центре поля.

• Головин сыграет впервые за полтора года. Он играл осенью 2019-го, а потом пропустил все матчи сборной из-за травмы.

• Черчесов вызвал игроков из десяти российских клубов. Наибольшее представительство у «Зенита» (шесть). По три игрока – из «Динамо» и «Спартака», по два – из «Рубина», ЦСКА, «Краснодара» и «Сочи». По одному – из «Локомотива», «Ахмата» и «Химок».

• Легионеров на этот раз четверо.

• За сборную еще не играли Дюпин, Жиров, Самошников, Жемалетдинов и Мирзов.