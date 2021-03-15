Новый состав России – за три месяца до Евро: 30% новых людей, никакой молодежи и 10 разных клубов РПЛ
На три матча в марте тренерский штаб Станислава Черчесова вызвал 27 игроков.
- Вратари: Шунин, Джанаев, Дюпин.
- Защитники: Джикия, Жирков, Караваев, Жиров, Кудряшов, Нойштедтер, Самошников, Семенов, Смольников, Фернандес.
- Полузащитники: Ахметов, Головин, Жемалетдинов, Зобнин, Ионов, Кузяев, Мостовой, Оздоев, Мирзов, Ал.Миранчук, Фомин.
- Нападающие: Дзюба, Заболотный, Соболев.
Как изменился состав по сравнению с ноябрем?
• По сравнению с ноябрем среди вратарей удержался только Шунин. Нет Гильерме и Сафонова, вызваны Джанаев и еще не выступавший за сборную Дюпин (здесь и далее – сравнение с первоначальным списком из 28 игроков на ноябрь).
• В защите нет Дивеева и Евгеньева – они поедут на молодежный Евро. Вместо них – практически регулярно играющий за «Динамо» Нойштедтер, а еще – закрепившийся при Слуцком в «Рубине» левый защитник Самошников. Добавился Жиров, который уже вызывался ранее.
• Существенное обновление в полузащите. Тут все очевидно: из-за травм нет Ерохина, Антона Миранчука и Черышева, из-за молодежного Евро нет Кучаева, Облякова и Лесового. Алексей Миранчук и Головин осенью были травмированы, а теперь вернулись. Мирзов отлично играет в «Химках», Жемалетдинов прекрасно выглядит в сильном по весне «Локомотиве», Ахметов понадобился в качестве еще одной опции в центре поля.
• Головин сыграет впервые за полтора года. Он играл осенью 2019-го, а потом пропустил все матчи сборной из-за травмы.
• Черчесов вызвал игроков из десяти российских клубов. Наибольшее представительство у «Зенита» (шесть). По три игрока – из «Динамо» и «Спартака», по два – из «Рубина», ЦСКА, «Краснодара» и «Сочи». По одному – из «Локомотива», «Ахмата» и «Химок».
• Легионеров на этот раз четверо.
• За сборную еще не играли Дюпин, Жиров, Самошников, Жемалетдинов и Мирзов.
Почему вызваны Самошников, Мирзов и Жемалетдинов?
В РПЛ Илья Самошников дебютировал только прошлым летом, теперь он – стопроцентная основа одного из самых прогрессирующих клубов лиги. Все закономерно:
- «Рубин» по весне обыграл «Зенит» и «Спартак», он всего в четырех очках от зоны Лиги чемпионов.
- Самошников регулярно выходит в «Рубине» на левом фланге обороны.
- В первом полноценном сезоне РПЛ у него уже четвертое место по среднему количеству удачных отборов (2,4 за матч), всего 12 игроков лучше него по перехватам (2,2).
А еще он умеет вот так технично забивать:
Примерно та же история и с Жемалетдиновым. «Локомотив» здорово смотрится по весне и выиграл все четыре матча с общим счетом 11:1, а Жемалетдинов закрепился на позиции под нападающими и выдает красоту – гол тульскому «Арсеналу», целых три ассиста в игре с «Сочи».
«Химки» из последних 11 матчей РПЛ выиграли восемь, а от зоны стыков оторвались аж на 14 очков. Это те «Химки», у которых было три очка после восьми туров. Арендованный у «Спартака» Мирзов – настоящий лидер. Пять голов, все – серьезным соперникам: дважды «Ростову», по одному – «Рубину», ЦСКА и «Спартаку».
В последнем матче с «Ростовом» заработал пенальти и сам же его реализовал, по воротам в лиге он бьет чаще Дзюбы и Чалова. С отсутствием сразу нескольких фланговых игроков в сборной вызов Мирзова логичен.
Молодые игроки не появятся весной?
Нет, у них важная миссия – матчи молодежного чемпионата Европы. Он разделен на два этапа: летом состоятся игры плей-офф, а в марте – групповой этап.
Россия встретится с Исландией, Францией и Данией 25, 28 и 31 марта. Для выхода в четвертьфинал нужно занять место не ниже второго.
Дивеев, Евгеньев, Кучаев, Обляков и Лесовой были вызваны в главную сборную России в ноябре, сейчас все они отправятся играть за молодежку. Там же и те, кто потенциально мог попасть в главную команду – например, Максименко, Чалов и Макаров.
Когда и с кем играем?
Подготовка сборной России начнется 18 марта в Сочи. Многие игроки из РПЛ прибудут на день-два позже, поскольку будут задействованы на матчах чемпионата – до 18-го уложатся только «Ахмат», ЦСКА и «Зенит».
У «Монако» Головина матч 19 марта, «Зандхаузен» Жирова играет 20-го, «Аталанта» Миранчука и «Антальяспор» Кудряшова – 21-го.
Матчи России: