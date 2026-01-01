Даниил Лесовой

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Футбол
У Заболотного, Ерохина и Лесового – сомнительные тесты, в сборную вызван Чалов
#Россия
Футбол
Лесовой забил за «Динамо» в ворота «Сочи». Это его третье результативное действие в трех играх в октябре
#Даниил Лесовой
Футбол
Лесовой перешел в «Динамо», контракт – на пять лет
#Даниил Лесовой
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