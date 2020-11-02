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Алексей Миранчук
Антон Заболотный
Россия U21
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#Россия #Футбол #Алексей Миранчук #Антон Заболотный #Россия U21 #Лига наций

Состав России на ноябрь: обновление из молодежки, возвращение Заболотного, первый вызов Миранчука за год

час назад
Михаил Морозов

РФС

На три ноябрьских матча сборной России тренерский штаб Станислава Черчесова вызвал 28 игроков.

Полный состав сборной России

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»).

Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

В резервном списке:

Сослан Джанаев («Сочи»), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев («Локомотив») , Федор Смолов («Локомотив»).

Cборная России в вк

Десять изменений в составе. Четверть заявки – игроки «Зенита»

Главное по составу:

  • В прошлый раз было вызвано 25 человек, сейчас – 28.
  • Вызваны пять игроков из молодежной команды.
  • Во вратарской линии – минус Джанаев и плюс Сафонов.
  • В защите теперь нет Кутепова, Петрова и Жирова – появились Дивеев, Евгеньев и Смольников (он играл и в октябре, но его не было в первоначальной заявке).
  • Полузащита – нет Бакаева и Газинского, но большое пополнение – набравший хорошую форму Ерохин, дуэт из ЦСКА Кучаев и Обляков, Лесовой из молодежки и, наконец-то, Алексей Миранчук.
  • В нападении – Заболотный вместо Смолова.
  • Четвертая часть состава – игроки «Зенита», сразу семеро из этого клуба. По четыре – из «Динамо» и ЦСКА, по три – из «Спартака» и «Краснодара». Два – из «Локомотива», по одному – из «Сочи» и «Ахмата».
  • Три легионера – Черышев из «Валенсии», Миранчук из «Аталанты», Кудряшов из «Антальяспора».
  • Ни одного матча за сборную пока не провели Сафонов, Дивеев, Евгеньев, Кучаев, Обляков и Лесовой.

РФС

Заболотный не играл за сборную два года

У Антона Заболотного – девять матчей за сборную России, есть даже гол в ворота Чехии. Все девять игр уложились в промежуток с осени 2017-го по осень 2018-го. Последний раз он сыграл в позапрошлом ноябре против Швеции в Лиге наций.

С тех пор стал чемпионом России в «Зените», но даже уходил в «Зенит-2», а потом перебрался в «Сочи». Там – постоянное место в составе и несколько красивых голов. А в октябре – дубль «Ростову» и классный мяч «Локомотиву».

Заболотный забивает разнопланово. Каждый гол – в новом стиле

«Мы еще две недели назад заметили, что Заболотный забивает. Будет ли он в завтрашнем списке? Да», – слова Станислава Черчесова о ноябрьской заявке. Не обманул.

РПЛ

С нами снова Миранчук. Впервые в 2020-м

Осенью 2020-го Россия провела пять матчей, но все – без новичка «Аталанты». Алексей Миранчук получил травму в РПЛ в августе, так что в сентябре и октябре за сборную играть не мог.

Пока не очень ясно, в какой форме Миранчук будет в сборной. В середине октября он восстановился от травмы, но сыграл с тех пор за «Аталанту» всего 11 минут. Успел забить в Лиге чемпионов, но и все. В четырех матчах просидел в запасе, вообще не выходя на поле.

Правда, и у «Аталанты» эти матчи были сложными – 2:7 в общей сложности от «Наполи» и «Сампдории», 2:2 с «Аяксом» в ЛЧ, отыгрываясь с 0:2, и непростая победа над «Кротоне».

Гасперини говорит откровенно: «Ему нужно время, чтобы адаптироваться. Сейчас это больше опция для выхода со скамейки запасных». Интересно, какие планы насчет него у тренеров сборной.

«Аталанта»

В составе сразу несколько героев пробившейся на Евро молодежки

Ожидания сбываются: тренеры стали приглашать больше молодых игроков в сборную России. Время как раз подошло – игрокам не нужно отвлекаться на решение задач в молодежке. В октябре молодежная сборная первой среди всех участников квалификации пробилась на Евро-2021. В ноябре у нее нет матчей.

В главной сборной – пять игроков этой команды:

  • Обляков и Евгеньев провели по десять матчей в квалификации.
  • Кучаев – девять.
  • Лесовой и Дивеев – по семь.

В клубах все они также выступают регулярно. Обляков в конце октября забил классный гол «Арсеналу», у Кучаева вообще скопилось пять мячей в этом сезоне РПЛ плюс еще два в октябрьских матчах молодежки, Лесовой отлично вписался в состав «Динамо» – 3+1 по «гол плюс пас» за последние четыре матча. А Дивеев и Евгеньев практически неизменно выходят в старте ЦСКА и «Динамо».

РФС

Средний возраст стал меньше на полтора года

  • Средний возраст всех 25 игроков, вызванных в октябре, был 28,68.
  • Средний возраст 28 игроков ноября – 27,14.

Мы отмечали, что в игре с Венгрией Россия выставила в старте семь человек в возрасте 31+. Теперь при помощи игроков молодежки можно даже выставить состав со средним возрастом 22,9. Например, вот такой:

ShareMyTactics

Понятно, что cхема используется другая, и вообще радикального обновления не произойдет, но факт приглашения молодежи в сборную радует сильно.

Когда и с кем играем

Все три матча – в гостях.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Как было в октябре
У России очень возрастной состав. В игре с венграми – в старте семь человек 31+
Кажется, впервые Антон Миранчук ярче брата
Черчесов выпустил Мостового и через 20 минут заменил обратно. Говорит, дело в тактике 🤷‍♂️
Джанаев пропустил шесть голов за два матча в сборной. Россия проиграла оба
Осенью Черышев сыграл за сборную больше, чем в «Валенсии». Ему нормально
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