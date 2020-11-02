Состав России на ноябрь: обновление из молодежки, возвращение Заболотного, первый вызов Миранчука за год
На три ноябрьских матча сборной России тренерский штаб Станислава Черчесова вызвал 28 игроков.
Полный состав сборной России
Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»).
Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия», Испания).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).
В резервном списке:
Сослан Джанаев («Сочи»), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев («Локомотив») , Федор Смолов («Локомотив»).
Десять изменений в составе. Четверть заявки – игроки «Зенита»
Главное по составу:
- В прошлый раз было вызвано 25 человек, сейчас – 28.
- Вызваны пять игроков из молодежной команды.
- Во вратарской линии – минус Джанаев и плюс Сафонов.
- В защите теперь нет Кутепова, Петрова и Жирова – появились Дивеев, Евгеньев и Смольников (он играл и в октябре, но его не было в первоначальной заявке).
- Полузащита – нет Бакаева и Газинского, но большое пополнение – набравший хорошую форму Ерохин, дуэт из ЦСКА Кучаев и Обляков, Лесовой из молодежки и, наконец-то, Алексей Миранчук.
- В нападении – Заболотный вместо Смолова.
- Четвертая часть состава – игроки «Зенита», сразу семеро из этого клуба. По четыре – из «Динамо» и ЦСКА, по три – из «Спартака» и «Краснодара». Два – из «Локомотива», по одному – из «Сочи» и «Ахмата».
- Три легионера – Черышев из «Валенсии», Миранчук из «Аталанты», Кудряшов из «Антальяспора».
- Ни одного матча за сборную пока не провели Сафонов, Дивеев, Евгеньев, Кучаев, Обляков и Лесовой.
Заболотный не играл за сборную два года
У Антона Заболотного – девять матчей за сборную России, есть даже гол в ворота Чехии. Все девять игр уложились в промежуток с осени 2017-го по осень 2018-го. Последний раз он сыграл в позапрошлом ноябре против Швеции в Лиге наций.
С тех пор стал чемпионом России в «Зените», но даже уходил в «Зенит-2», а потом перебрался в «Сочи». Там – постоянное место в составе и несколько красивых голов. А в октябре – дубль «Ростову» и классный мяч «Локомотиву».
Заболотный забивает разнопланово. Каждый гол – в новом стиле
«Мы еще две недели назад заметили, что Заболотный забивает. Будет ли он в завтрашнем списке? Да», – слова Станислава Черчесова о ноябрьской заявке. Не обманул.
С нами снова Миранчук. Впервые в 2020-м
Осенью 2020-го Россия провела пять матчей, но все – без новичка «Аталанты». Алексей Миранчук получил травму в РПЛ в августе, так что в сентябре и октябре за сборную играть не мог.
Пока не очень ясно, в какой форме Миранчук будет в сборной. В середине октября он восстановился от травмы, но сыграл с тех пор за «Аталанту» всего 11 минут. Успел забить в Лиге чемпионов, но и все. В четырех матчах просидел в запасе, вообще не выходя на поле.
Правда, и у «Аталанты» эти матчи были сложными – 2:7 в общей сложности от «Наполи» и «Сампдории», 2:2 с «Аяксом» в ЛЧ, отыгрываясь с 0:2, и непростая победа над «Кротоне».
Гасперини говорит откровенно: «Ему нужно время, чтобы адаптироваться. Сейчас это больше опция для выхода со скамейки запасных». Интересно, какие планы насчет него у тренеров сборной.
В составе сразу несколько героев пробившейся на Евро молодежки
Ожидания сбываются: тренеры стали приглашать больше молодых игроков в сборную России. Время как раз подошло – игрокам не нужно отвлекаться на решение задач в молодежке. В октябре молодежная сборная первой среди всех участников квалификации пробилась на Евро-2021. В ноябре у нее нет матчей.
В главной сборной – пять игроков этой команды:
- Обляков и Евгеньев провели по десять матчей в квалификации.
- Кучаев – девять.
- Лесовой и Дивеев – по семь.
В клубах все они также выступают регулярно. Обляков в конце октября забил классный гол «Арсеналу», у Кучаева вообще скопилось пять мячей в этом сезоне РПЛ плюс еще два в октябрьских матчах молодежки, Лесовой отлично вписался в состав «Динамо» – 3+1 по «гол плюс пас» за последние четыре матча. А Дивеев и Евгеньев практически неизменно выходят в старте ЦСКА и «Динамо».
Средний возраст стал меньше на полтора года
- Средний возраст всех 25 игроков, вызванных в октябре, был 28,68.
- Средний возраст 28 игроков ноября – 27,14.
Мы отмечали, что в игре с Венгрией Россия выставила в старте семь человек в возрасте 31+. Теперь при помощи игроков молодежки можно даже выставить состав со средним возрастом 22,9. Например, вот такой:
Понятно, что cхема используется другая, и вообще радикального обновления не произойдет, но факт приглашения молодежи в сборную радует сильно.
Когда и с кем играем
- 12 ноября в 20:00 против Молдавии (товарищеский матч).
- 15 ноября в 20:00 против Турции (Лига наций).
- 18 ноября в 22:45 против Сербии (Лига наций).
Все три матча – в гостях.