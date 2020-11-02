Состав России на ноябрь: обновление из молодежки, возвращение Заболотного, первый вызов Миранчука за год

Заболотный не играл за сборную два года

У Антона Заболотного – девять матчей за сборную России, есть даже гол в ворота Чехии. Все девять игр уложились в промежуток с осени 2017-го по осень 2018-го. Последний раз он сыграл в позапрошлом ноябре против Швеции в Лиге наций.

С тех пор стал чемпионом России в «Зените», но даже уходил в «Зенит-2», а потом перебрался в «Сочи». Там – постоянное место в составе и несколько красивых голов. А в октябре – дубль «Ростову» и классный мяч «Локомотиву».

Заболотный забивает разнопланово. Каждый гол – в новом стиле

«Мы еще две недели назад заметили, что Заболотный забивает. Будет ли он в завтрашнем списке? Да», – слова Станислава Черчесова о ноябрьской заявке. Не обманул.