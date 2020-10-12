Кажется, впервые Антон Миранчук ярче брата
Однажды мы уже застали те времена, когда братья Миранчуки играли не в тандеме. 2016-й. Алексей только начинает турбопрорыв в основу. Антону не хватало практики – за ней он отправился аж в Эстонию.
С 2016-го и по середину 2020-го оба брата были неразлучны. При этом Алексей смотрелся чуточку мощнее, а тенденция сохранялась всегда и везде. Алексей быстрее стал лидером «Локо», на два года раньше дебютировал в сборной, чаще появлялся в основе везде.
Преимущество Алексея четко передает статистика: 228 матчей за взрослый «Локо» против 113; 43+45 по «гол+пас» против 25+16.
Преимущество Алексея лучше передает даже сборная. Он чаще выходит в основе и чаще забивает.
Сейчас ситуация изменилась. В августе Алексей Миранчук получил травму в матче со «Спартаком» и почти сразу же уехал в «Аталанту». Там он лишь на днях приступил к тренировкам в общей группе – то есть все время примерно с середины августа он не играл ни в сборной, ни в клубах.
Антон Миранчук, наоборот, за это время разыгрался и набрал классную форму. Если брать за точку отсчета 23 августа – матч со «Спартаком», в котором травмировался Алексея, то его статистика такая.
В «Локомотиве»:
🏃Шесть матчей.
⚽️ Гол.
🤝 Три голевые.
В сборной:
🏃♂️Три матча.
⚽️ Два гола.
Год назад Черчесов говорил об Антоне Миранчуке: «Мы не можем вечно давать шансы, и Миранчук должен это понимать».
Сейчас: «Я не знаю, играет он в свой лучший футбол или нет. Однако я точно знаю, что он рвется за своим братом в Европу».