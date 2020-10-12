Кажется, впервые Антон Миранчук ярче брата

Однажды мы уже застали те времена, когда братья Миранчуки играли не в тандеме. 2016-й. Алексей только начинает турбопрорыв в основу. Антону не хватало практики – за ней он отправился аж в Эстонию.

С 2016-го и по середину 2020-го оба брата были неразлучны. При этом Алексей смотрелся чуточку мощнее, а тенденция сохранялась всегда и везде. Алексей быстрее стал лидером «Локо», на два года раньше дебютировал в сборной, чаще появлялся в основе везде.

Преимущество Алексея четко передает статистика: 228 матчей за взрослый «Локо» против 113; 43+45 по «гол+пас» против 25+16.

Преимущество Алексея лучше передает даже сборная. Он чаще выходит в основе и чаще забивает.