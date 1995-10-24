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Алексей Миранчук
№59
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 окт. 1995 (24) года
Рост
177
Вес
67
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Локо» и «Динамо» не играют без голов Миранчука и Филиппа. Сюжеты двух матчей примерно одинаковы
#РПЛ
01 декабря 2019, 18:35
Черчесов наконец-то показал резервистов. Как впечатления?
#Россия
20 ноября 2019, 00:50
«Локомотив» потерял еще одного Миранчука. Впереди клуб ждет 4 матча за 10 дней
#Антон Миранчук
14 сентября 2019, 20:53
Здесь самое полное объяснение, почему гол Миранчука со штрафного нельзя засчитывать
#Алексей Миранчук
16 июля 2019, 16:20
Россия через год после ЧМ-2018: много новых людей, но есть вопросы
#Станислав Черчесов
23 мая 2019, 14:00