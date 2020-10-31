Почему Миранчук не играет за «Аталанту» в Серии А
Алексей Миранчук в летнее трансферное окно перешел из «Локомотива» в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро.
Что с ним происходило дальше:
- Восстанавливался после травмы, которую получил еще в игре «Локомотива» и «Спартака».
- Пропустил старт сезона Серии А, вернулся к тренировкам во время октябрьской паузы.
- Отметил 25-летие первым попаданием в заявку на матч.
- Дебютировал в Лиге чемпионов, где почти сразу забил «Мидтьюлланду».
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Миранчук уже давно полностью готов, но все равно не выходит на поле в Серии А. Он попадал в заявку сразу на три игры чемпионата Италии. «Аталанта» играла с «Наполи», «Сампдорией» и «Кротоне». Везде Гасперини делал по пять замен, но Миранчук так ни разу и не вышел. Гомес и Иличич в это время играли много, Малиновский – чуть меньше. Это конкуренты Миранчука за место на поле.
Сначала Гасперини оправдывал отсутствие Миранчука в составе потерей целого месяца из-за травмы. Потом говорил, что он полностью готов даже к игре с «Аяксом» в Лиге чемпионов. И тут же добавлял: «Ламмерс сейчас в лучшей форме, чем Миранчук. Он забил два гола и сыграл больше. Малиновский пока выглядит лучше, он доступен».
Еще во время подписания Миранчука было объяснение от Гасперини по поводу его перспектив. Он рассказывал, что «Аталанта» подписывает Миранчука на замену Иличичу. В тот момент его вообще не было в составе из-за депрессии. Тогда же Гасперини сказал, что не любит постоянную ротацию. Он изначально не ждал от Миранчука немедленного качественного дебюта.
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Гасперини пока вообще не рассматривает Миранчука для игры в основе. Вот его слова о перспективах Миранчука после игры с «Кротоне»: «Алексей Миранчук – один из тех игроков, которые только что приехали из совершенно другой лиги. Ему нужно время, чтобы адаптироваться. Прямо сейчас это больше вариант для выхода со скамейки запасных».
Важно, что Гасперини осознанно подписывал Миранчука в «Аталанту». Он сразу прояснял: клуб знает и рассчитывает на характеристики Миранчука. На его перспективы пока повлияла эта травма и сорванная адаптация. К моменту ухода из «Локомотива» Миранчук провел четыре игры в сезоне РПЛ. Тогда с формой и статистикой все было нормально: два гола и ассист.