Почему Миранчук не играет за «Аталанту» в Серии А

Миранчук уже давно полностью готов, но все равно не выходит на поле в Серии А. Он попадал в заявку сразу на три игры чемпионата Италии. «Аталанта» играла с «Наполи», «Сампдорией» и «Кротоне». Везде Гасперини делал по пять замен, но Миранчук так ни разу и не вышел. Гомес и Иличич в это время играли много, Малиновский – чуть меньше. Это конкуренты Миранчука за место на поле.

Сначала Гасперини оправдывал отсутствие Миранчука в составе потерей целого месяца из-за травмы. Потом говорил, что он полностью готов даже к игре с «Аяксом» в Лиге чемпионов. И тут же добавлял: «Ламмерс сейчас в лучшей форме, чем Миранчук. Он забил два гола и сыграл больше. Малиновский пока выглядит лучше, он доступен».

Еще во время подписания Миранчука было объяснение от Гасперини по поводу его перспектив. Он рассказывал, что «Аталанта» подписывает Миранчука на замену Иличичу. В тот момент его вообще не было в составе из-за депрессии. Тогда же Гасперини сказал, что не любит постоянную ротацию. Он изначально не ждал от Миранчука немедленного качественного дебюта .

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