Алексей Миранчук
Серия А
Футбол
Аталанта
Сампдория
Кротоне
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#Алексей Миранчук #Футбол #Серия А #Аталанта #Сампдория #Кротоне

Миранчук был в заявке «Аталанты» в трех играх Серии А, но не вышел ни разу

14 минут назад

Алексей Миранчук так и не вышел на поле в матче «Аталанты» и «Кротоне» в шестом туре Серии А

До этого Миранчук попадал в заявку на матч «Аталанты» и «Наполи» (1:4), потом был на игре против «Сампдории»

Он дебютировал в матче против «Мидтьюлланда» (4:0) в Лиге чемпионов. Тогда же Миранчук забил первый гол за «Аталанту».

«Аталанта» купила Миранчука у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. Он пропустил старт сезона Серии А из-за травмы.

Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Сими 40
1:2
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Муриэль 26
Муриэль 38
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