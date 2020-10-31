Миранчук был в заявке «Аталанты» в трех играх Серии А, но не вышел ни разу

Алексей Миранчук так и не вышел на поле в матче «Аталанты» и «Кротоне» в шестом туре Серии А.

До этого Миранчук попадал в заявку на матч «Аталанты» и «Наполи» (1:4), потом был на игре против «Сампдории».

Он дебютировал в матче против «Мидтьюлланда» (4:0) в Лиге чемпионов. Тогда же Миранчук забил первый гол за «Аталанту».

«Аталанта» купила Миранчука у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. Он пропустил старт сезона Серии А из-за травмы.