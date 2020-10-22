Алексей Миранчук
Лига чемпионов
Аталанта
Мидтьюлланд
«Уже поздно начинать болеть за «Аталанту?» Реакция России и мира на гол Миранчука
вчера, 01:10
Кто вдруг пропустил – Алексей Миранчук забил в первой же игре за «Аталанту» – «Мидтьюлланду» в Лиге чемпионов. Успел, хотя и вышел на 80-й минуте.
Вот так это случилось:
«Аталанта» выигрывала 3:0 уже в первом тайме, оттого и надежд было много:
Но вышел Иличич. Вот расстройство.
Но это произошло – Миранчук дебютировал:
А спустя восемь минут…
А «Мидтьюлланд» не впечатлился.
Подробное описание:
Радостно и тут же грустно:
А «Матч» гордится:
Для «Локомотива» вообще хороший день:
«Классный игрок, как и его брат-близнец». Да, приятно, и да, мы знаем.
Интересный вопрос: «Аталанта» купила Миранчука?» Обрадуйте парня
И еще сложнее:
Предположительно:
Кто себя узнал?
И очень приятный список напоследок:
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