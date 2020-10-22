Алексей Миранчук
Лига чемпионов
Аталанта
Мидтьюлланд
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#Алексей Миранчук #Лига чемпионов #Аталанта #Мидтьюлланд

«Уже поздно начинать болеть за «Аталанту?» Реакция России и мира на гол Миранчука

вчера, 01:10

Кто вдруг пропустил – Алексей Миранчук забил в первой же игре за «Аталанту»«Мидтьюлланду» в Лиге чемпионов. Успел, хотя и вышел на 80-й минуте.

Вот так это случилось:

«Аталанта» выигрывала 3:0 уже в первом тайме, оттого и надежд было много:

Но вышел Иличич. Вот расстройство.

Но это произошло – Миранчук дебютировал:

А спустя восемь минут…

А «Мидтьюлланд» не впечатлился.

Подробное описание:

Радостно и тут же грустно:

А «Матч» гордится:

Для «Локомотива» вообще хороший день:

«Классный игрок, как и его брат-близнец». Да, приятно, и да, мы знаем.

Интересный вопрос: «Аталанта» купила Миранчука?» Обрадуйте парня

И еще сложнее:

Предположительно:

Кто себя узнал?

И очень приятный список напоследок:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Мы тоже очень рады
Чудо-дебют Миранчука за «Аталанту»: вышел на 10 минут в дождь – и сразу ГОЛ 💙
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