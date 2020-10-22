Алексей Миранчук
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Футбол
Йосип Иличич
Джан Пьеро Гасперини
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Локомотив
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#Алексей Миранчук #Футбол #Лига чемпионов #Локомотив #Йосип Иличич #Серия А #Аталанта #Наполи #Джан Пьеро Гасперини #Мидтьюлланд #Руслан Малиновский

Чудо-дебют Миранчука за «Аталанту»: вышел на 10 минут в дождь – и сразу ГОЛ 💙

вчера, 00:01
Александр Плеханов

Алексей Миранчук во время одной из тренировок в «Аталанте» перед Лигой чемпионов

Твиттер «Аталанты»

Как дебютировал Миранчук

«Аталанта» разгромила «Мидтьюлланд» (4:0) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Главное событие – дебют Алексея Миранчука. Он вышел на поле только на 80-й минуте, а на 88-й уже забил первый мяч за новый клуб.

Так это было:

 Огненная реакция твиттера «Аталанты», которая даже не требует перевода:

Погода совсем не подходила для дебюта после травмы, но Миранчук все равно вышел. Команды играли под сильным дождем на скользком поле. Вот фото из первого тайма:

твиттер «Мидтьюлланда»

Так все закончилось:

Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
0:4
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Сапата 26
Гомес 36
Муриэль 42
Миранчук 89

Что было перед дебютом Миранчука

В прошлом туре Серии А «Аталанта» играла против «Наполи» (1:4). Это был первый матч «Аталанты», где Алексей Миранчук вообще попал в заявку. До этого он восстанавливался после травмы, которую получил еще в игре «Локомотива» и «Спартака». Во время паузы на игры сборных Миранчук наконец-то подлечился и тренировался в общей группе.

Джан Пьеро Гасперини говорил о готовности Миранчука перед игрой с «Наполи»: «Я беру Миранчука на матч. Он потерял месяц, но вылечил травму». При этом в стартовом составе вышел Иличич – один из главных конкурентов Миранчука за место на поле. В прошлом сезоне он был лидером «Аталанты», но потом временно не играл из-за депрессии.

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Форма Миранчука тогда висела в раздевалке рядом с футболкой Руслана Малиновского. На скамейке оказались они оба. Малиновский начинал карьеру в «Аталанте» по похожей схеме: сначала выходил редко, но позже стал одним из ведущих игроков. Он перешел в «Аталанту» год назад.

твиттер «Аталанты»

17 октября «Аталанта» отмечала двойной праздник. Клуб праздновал 113-летие с момента основания, но перед репостом всех поздравлений отдельно поздравил Алексея Миранчука. Ему исполнилось 25 лет. Твиттер «Локомотива» сразу отреагировал на публикацию в комментариях: «Это наш парень».

Алексей Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро. Параллельно с его первым попаданием на скамейку Антон Миранчук вышел на поле в игре «Локомотива» и «Уфы». Он пока остается в клубе, а в сборной уже выглядит ярче брата. Особенно сильно это проявляется, когда Алексей Миранчук туда не вызывается.

Кажется, впервые Антон Миранчук ярче брата

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Детали по переходу Алексея Миранчука в «Аталанту»
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НИККО
вчера, 00:04

Лёха, Лёха, Лёха🙌

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#Алексей Миранчук
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#Лига чемпионов
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#Йосип Иличич
#Серия А
#Аталанта
#Наполи
#Джан Пьеро Гасперини
#Мидтьюлланд
#Руслан Малиновский