Чудо-дебют Миранчука за «Аталанту»: вышел на 10 минут в дождь – и сразу ГОЛ 💙

Что было перед дебютом Миранчука

В прошлом туре Серии А «Аталанта» играла против «Наполи» (1:4). Это был первый матч «Аталанты», где Алексей Миранчук вообще попал в заявку. До этого он восстанавливался после травмы, которую получил еще в игре «Локомотива» и «Спартака». Во время паузы на игры сборных Миранчук наконец-то подлечился и тренировался в общей группе.

Джан Пьеро Гасперини говорил о готовности Миранчука перед игрой с «Наполи»: «Я беру Миранчука на матч. Он потерял месяц, но вылечил травму». При этом в стартовом составе вышел Иличич – один из главных конкурентов Миранчука за место на поле. В прошлом сезоне он был лидером «Аталанты», но потом временно не играл из-за депрессии.

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Форма Миранчука тогда висела в раздевалке рядом с футболкой Руслана Малиновского. На скамейке оказались они оба. Малиновский начинал карьеру в «Аталанте» по похожей схеме: сначала выходил редко, но позже стал одним из ведущих игроков. Он перешел в «Аталанту» год назад.