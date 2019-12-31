Аталанта
Бергамо
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Сайт
atalanta.it
Страна
Италия
Стадион
Атлети Адзурри
Тренер
Джан Пьеро Гасперини
Д. Гасперини
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Расписание
Матчи
Таблица
Есть теория, что на эпидемию коронавируса в Европе повлиял матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия»
#Лига чемпионов
24 марта, 13:17
Возможно, лучший твиттер футболиста. Внутри: троллинг Трампа, эксперименты с гуглом и бешеная самоирония
#Мартен де Рон
05 мая, 19:45
Вылет «Ливерпуля», крах Моуринью, проблемы «ПСЖ» – слушайте об этом в новом подкасте
#Лига чемпионов
13 марта, 18:19
Наша новая грустная реальность: матч плей-офф и гимн ЛЧ для пустых кресел, много голов в тишине
#Лига чемпионов
11 марта, 01:36
Иличич сделал покер в 1/8 ЛЧ. Полтора года назад он боялся засыпать из-за тяжелой болезни
#Йосип Иличич
11 марта, 01:05
Черышев + еще 3 русских, которые забивали в плей-офф ЛЧ за иностранные клубы
#Денис Черышев
20 февраля, 02:22
Посмотрите на дальние голы «Аталанты» – чисто ракеты 🚀
#Аталанта
19 февраля, 21:37
Все трансферы последнего дня. Джан в «Боруссии», «МЮ» арендует Игало
#Футбол
01 февраля, 02:30
Главные тактические тренды 2019 года. Дальних ударов стало меньше, центральные защитники создают голы, атака – новая идеология
#Футбол
31 декабря 2019, 06:42
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