Самый красивый промах ЛЧ – чувак зарядил пяткой в перекладину
«Аталанта» вдруг затормозила в Лиге чемпионов, не сумев победить «Мидтьюлланд» дома. Отыгралась только под конец – 1:1. Теоретически могла гореть и 0:2, если бы случился один из красивейших голов этой ЛЧ.
На 63-й минуте, ведя 1:0, «Мидтьюлланд» подавал угловой. Сори Каба технично переправлял мяч пяткой, но угодил в перекладину. Но, возможно, гол бы не засчитали из-за офсайда:
Каба – 25-летний гвинейский форвард. Он перешел в «Мидтьюлланд» летом 2019-го и помог ему стать чемпионом Дании. В том же году он играл за Гвинею на Кубке Африки и дошел до 1/8 финала.
Недавно Каба стал героем матча с «Копенгагеном» – «Мидтьюлланд» вынес его 4:0, а игрок набрал 1+2 по «гол плюс пас». В игре с «Аталантой» он все же не ушел без результативного балла – сделал голевой пас в начале.
«Ливерпуль» досрочно выиграл группу. «Аталанта» набрала восемь очков, «Аякс» – семь. В последнем матче «Аякс» – «Аталанта» победитель займет второе место, ничья устроит итальянцев.