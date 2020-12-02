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Сори Каба
Аталанта
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#Лига чемпионов #Футбол #Аталанта #Мидтьюлланд #Сори Каба

Самый красивый промах ЛЧ – чувак зарядил пяткой в перекладину

02 декабря, 01:35

Keystone Press Agency / Global Look Press

«Аталанта» вдруг затормозила в Лиге чемпионов, не сумев победить «Мидтьюлланд» дома. Отыгралась только под конец – 1:1. Теоретически могла гореть и 0:2, если бы случился один из красивейших голов этой ЛЧ.

На 63-й минуте, ведя 1:0, «Мидтьюлланд» подавал угловой. Сори Каба технично переправлял мяч пяткой, но угодил в перекладину. Но, возможно, гол бы не засчитали из-за офсайда:

Каба – 25-летний гвинейский форвард. Он перешел в «Мидтьюлланд» летом 2019-го и помог ему стать чемпионом Дании. В том же году он играл за Гвинею на Кубке Африки и дошел до 1/8 финала.

Недавно Каба стал героем матча с «Копенгагеном» – «Мидтьюлланд» вынес его 4:0, а игрок набрал 1+2 по «гол плюс пас». В игре с «Аталантой» он все же не ушел без результативного балла – сделал голевой пас в начале.

Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Ромеро 79
1:1
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Шольц 13

«Ливерпуль» досрочно выиграл группу. «Аталанта» набрала восемь очков, «Аякс» – семь. В последнем матче «Аякс» – «Аталанта» победитель займет второе место, ничья устроит итальянцев.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов

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