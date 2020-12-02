Самый красивый промах ЛЧ – чувак зарядил пяткой в перекладину

«Аталанта» вдруг затормозила в Лиге чемпионов, не сумев победить «Мидтьюлланд» дома. Отыгралась только под конец – 1:1. Теоретически могла гореть и 0:2, если бы случился один из красивейших голов этой ЛЧ.

На 63-й минуте, ведя 1:0, «Мидтьюлланд» подавал угловой. Сори Каба технично переправлял мяч пяткой, но угодил в перекладину. Но, возможно, гол бы не засчитали из-за офсайда: