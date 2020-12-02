Затмение вратаря «Аякса»: подумал, что мяч уйдет, и убрал руки. Через секунду случился гол
«Аякс» в пятом туре Лиги чемпионов играл в гостях с «Ливерпулем». Поражение в Англии еще не выбрасывало бы их из ЛЧ, но усложняло задачу на плей-офф.
«Аякс» смотрелся не хуже соперника и почти час продержался без пропущенных голов. Продержался бы и больше, если бы не ошибка голкипера Андре Онаны.
Он был уверен, что навес с фланга не навредит «Аяксу», а мяч уйдет. Убрал руки, а из-за спины выскочил Кертис Джонс и легко забил.
Совместно с Онаной гол придумали 19-летние воспитанники академии «Ливерпуля». Неко Уильямс навесил – Кертис Джонс забил. Друг друга они знают с детства. «Нас трое, мы всегда вместе, это нам и помогло», – говорил Уильямс о влиянии близких отношений на прогресс в клубе. Третий – Харви Эллиотт, но он сейчас в аренде в «Блэкберне».
Ошибка Онаны вывела «Ливерпуль» досрочно в 1/8 финала. В матче последнего тура «Аякс» – «Аталанта» победитель займет второе место, ничья устроит итальянцев.