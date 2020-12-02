Затмение вратаря «Аякса»: подумал, что мяч уйдет, и убрал руки. Через секунду случился гол

«Аякс» в пятом туре Лиги чемпионов играл в гостях с «Ливерпулем». Поражение в Англии еще не выбрасывало бы их из ЛЧ, но усложняло задачу на плей-офф.

«Аякс» смотрелся не хуже соперника и почти час продержался без пропущенных голов. Продержался бы и больше, если бы не ошибка голкипера Андре Онаны.

Он был уверен, что навес с фланга не навредит «Аяксу», а мяч уйдет. Убрал руки, а из-за спины выскочил Кертис Джонс и легко забил.