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#Андре Онана #Лига чемпионов #Футбол #Ливерпуль #Аякс

Затмение вратаря «Аякса»: подумал, что мяч уйдет, и убрал руки. Через секунду случился гол

02 декабря, 00:40

www.imago-images.de / Global Look Press

«Аякс» в пятом туре Лиги чемпионов играл в гостях с «Ливерпулем». Поражение в Англии еще не выбрасывало бы их из ЛЧ, но усложняло задачу на плей-офф.

«Аякс» смотрелся не хуже соперника и почти час продержался без пропущенных голов. Продержался бы и больше, если бы не ошибка голкипера Андре Онаны.

Он был уверен, что навес с фланга не навредит «Аяксу», а мяч уйдет. Убрал руки, а из-за спины выскочил Кертис Джонс и легко забил.

Совместно с Онаной гол придумали 19-летние воспитанники академии «Ливерпуля». Неко Уильямс навесил – Кертис Джонс забил. Друг друга они знают с детства. «Нас трое, мы всегда вместе, это нам и помогло», – говорил Уильямс о влиянии близких отношений на прогресс в клубе. Третий – Харви Эллиотт, но он сейчас в аренде в «Блэкберне».

Ошибка Онаны вывела «Ливерпуль» досрочно в 1/8 финала. В матче последнего тура «Аякс» – «Аталанта» победитель займет второе место, ничья устроит итальянцев.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов

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