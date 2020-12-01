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#Реал #Лига чемпионов #Футбол #Шахтер #Рафаэль Варан

Как «Реал» проиграл «Шахтеру» – объясняем в одном скриншоте

01 декабря, 23:44

Удивительный «Шахтер» бьется за плей-офф Лиги чемпионов. Скучен он был только против «Интера» (0:0). Другие матчи:

В соцсетях после игры много смешков над Рафаэлем Вараном, который ошибся при первом голе «Шахтера». Это его третья результативная ошибка в ЛЧ за 2020-й год – больше всех.

Весело было и перед этим, когда при разгоне атаки «Шахтера» на небольшой площади в центре столпились целых пять игроков «Реала».

Скриншот с твиттера «Матч Премьер»

Это были Кроос, Модрич, Эдегор, Родриго и Начо. Из всей пятерки только Модрич был неподалеку от мяча, но передачу не прервал, а Начо добежал до ворот, когда случился гол: Мариньо вывел соперника один на один, а Варан уклонился от мяча. 

В этом моменте забавно абсолютно все:

И тут тоже можно вспомнить про Диего Марадону.

Варан и во втором голе совсем не помог – выдвинулся на Соломона, а тот мощно пробил и удвоил счет.

«Шахтер» дважды обыграл «Реал», но два года назад была похожая история, когда два раза его победил ЦСКА. Российский клуб тогда не попал даже в Лигу Европы.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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