Как «Реал» проиграл «Шахтеру» – объясняем в одном скриншоте

Удивительный «Шахтер» бьется за плей-офф Лиги чемпионов. Скучен он был только против «Интера» (0:0). Другие матчи:

Жестокие поражения 0:6 и 0:4 от «Боруссии» Менхенгладбах.

Неожиданные победы 3:2 и 2:0 над «Реалом».

В соцсетях после игры много смешков над Рафаэлем Вараном, который ошибся при первом голе «Шахтера». Это его третья результативная ошибка в ЛЧ за 2020-й год – больше всех.

Весело было и перед этим, когда при разгоне атаки «Шахтера» на небольшой площади в центре столпились целых пять игроков «Реала».