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Рафаэль Варан
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Как «Реал» проиграл «Шахтеру» – объясняем в одном скриншоте
01 декабря, 23:44
Удивительный «Шахтер» бьется за плей-офф Лиги чемпионов. Скучен он был только против «Интера» (0:0). Другие матчи:
- Жестокие поражения 0:6 и 0:4 от «Боруссии» Менхенгладбах.
- Неожиданные победы 3:2 и 2:0 над «Реалом».
В соцсетях после игры много смешков над Рафаэлем Вараном, который ошибся при первом голе «Шахтера». Это его третья результативная ошибка в ЛЧ за 2020-й год – больше всех.
Весело было и перед этим, когда при разгоне атаки «Шахтера» на небольшой площади в центре столпились целых пять игроков «Реала».
И тут тоже можно вспомнить про Диего Марадону.
Варан и во втором голе совсем не помог – выдвинулся на Соломона, а тот мощно пробил и удвоил счет.
«Шахтер» дважды обыграл «Реал», но два года назад была похожая история, когда два раза его победил ЦСКА. Российский клуб тогда не попал даже в Лигу Европы.
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