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#Алексей Миранчук #Футбол #Серия А #Аталанта #Интер #Дуван Сапата

Сладкий дебют Миранчука в Серии А: вышел на замену и красиво забил «Интеру» первым ударом 🧁

08 ноября, 19:29
Валера Полевиков

www.imago-images.de/Global Look Press

Алексей Миранчук дебютировал в Серии А против «Интера». Первые три матча лиги он пропускал из-за травмы, еще три – оставался в запасе. С «Интером» вышел на 59-й минуте. И:

• Спустя 10 минут забил первым ударом. Принял мяч около штрафной, дважды подработал и с линии штрафной попал в дальний угол.

• Всего за матч у него 23 касания: 15 пасов (14 точных); три попытки дриблинга (две удачные); два отбора.

«Аталанта» не только сравняла счет после выхода Миранчука, но и заметно прибавила в игре. До 60 минуты владение было 53,6 – 46,4 в пользу «Интера». После 60-й минуты: 66,9 – 33,1 в пользу «Аталанты».

• Еще у Миранчука был острый пас на Сапату (тот не дотянулся, чтобы обработать), заработанный угловой и подача с углового.

Это второй его  матч за «Аталанту». Первый был в ЛЧ против «Мидтьюлланда». Тогда Миранчук вышел на 80-й минуте и тоже забил первым ударом (спустя 8 минут). В том матче у него было девять касаний, один удар, один гол.

41 минута за «Аталанту» – два гола 👑

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Пост про первый гол Миранчука за «Аталанту»:
Чудо-дебют Миранчука за «Аталанту»: вышел на 10 минут в дождь – и сразу ГОЛ 💙
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