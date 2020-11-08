Сладкий дебют Миранчука в Серии А: вышел на замену и красиво забил «Интеру» первым ударом 🧁

• Всего за матч у него 23 касания: 15 пасов (14 точных); три попытки дриблинга (две удачные); два отбора.

• «Аталанта» не только сравняла счет после выхода Миранчука, но и заметно прибавила в игре. До 60 минуты владение было 53,6 – 46,4 в пользу «Интера». После 60-й минуты: 66,9 – 33,1 в пользу «Аталанты».

• Еще у Миранчука был острый пас на Сапату (тот не дотянулся, чтобы обработать), заработанный угловой и подача с углового.

Это второй его матч за «Аталанту». Первый был в ЛЧ против «Мидтьюлланда». Тогда Миранчук вышел на 80-й минуте и тоже забил первым ударом (спустя 8 минут). В том матче у него было девять касаний, один удар, один гол.

41 минута за «Аталанту» – два гола 👑