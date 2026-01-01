Йоаким Меле

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Дания выиграла Евро-2020. В наших сердцах 💔
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#Евро-2020
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Душераздирающий момент полуфинала: датчанин Меле плачет после вылета – это он был в эпизоде с пенальти
#Евро-2020
Разбираем скандальный пенальти Англии. Был ли фол? Почему судья сам не посмотрел повтор?
#Евро-2020
Главное открытие Евро – датчанин Меле. Долго играл за команду из крошечного города, не хочет жить в столице, фанатеет от НБА
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#Йоаким Меле
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