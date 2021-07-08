Душераздирающий момент полуфинала: датчанин Меле плачет после вылета – это он был в эпизоде с пенальти

📢 Стерлинг после матча не сомневался: «Меле выставил правую ногу, коснувшись моей. Это чистый пенальти».

📢 Гарет Саутгейт полагается на видеоассистентов: «Не видел эпизода с пенальти, поэтому не знаю, как все случилось. Есть ВАР, думаю, там все проверили и согласились с решением арбитра».

📢 «Я пересмотрел пенальти, это тонкий момент, – реплика Каспера Хьюлманда. Позже он добавил, – Я просто не вижу там пенальти».