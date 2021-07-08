Евро-2020
Йоаким Меле
Дания
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#Евро-2020 #Дания #Йоаким Меле

Душераздирающий момент полуфинала: датчанин Меле плачет после вылета – это он был в эпизоде с пенальти

вчера, 02:41
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».

Сборная Англии выиграла у Дании и вышла в финал Евро-2020. Решающий эпизод матча – пенальти, который судья Данни Маккели поставил после противоборства Рахима Стерлинга, Йоакима Меле и Матиаса Йенсена.

Удар Харри Кейна отразил Каспер Шмейхель, но Кейн добил – так Англия победила.

Меле после матча плакал, его утешал Шмейхель.

УЕФА

Скриншоты с трансляции «Первого канала»

Скриншоты с трансляции «Первого канала»

📢 Стерлинг после матча не сомневался: «Меле выставил правую ногу, коснувшись моей. Это чистый пенальти».

📢 Гарет Саутгейт полагается на видеоассистентов: «Не видел эпизода с пенальти, поэтому не знаю, как все случилось. Есть ВАР, думаю, там все проверили и согласились с решением арбитра».

📢 «Я пересмотрел пенальти, это тонкий момент, – реплика Каспера Хьюлманда. Позже он добавил, – Я просто не вижу там пенальти».

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Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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