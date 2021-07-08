Все ноют про судейство, но Англия была лучше Дании во всем и провела свой лучший матч
В полуфинале Англия – Дания решающим стал пенальти, назначенный в первом овертайме. Стерлинг ворвался в штрафную и там упал. Момент спорный, его пересматривали с помощью ВАР, но пенальти все-таки был назначен.
Кейн не реализовал, но забил на добивании. 2:1. Так матч и закончился – и Англия теперь в финале Евро.
Теперь все обсуждают только этот момент. Много хейта в сторону Стерлинга и разговоров о незаслуженной победе сборной Англии. Мы не беремся судить, был ли пенальти на Стерлинге – момент спорный. Разобрали его тут, но без выводов.
Но мы уверены, что Англия играла лучше и абсолютно заслуженно прошла в финал. Просто четыре факта о матче:
- По созданным моментам (xG): Англия (3.18) – Дания (0.27). Окей, большой вес дал пенальти. Но после 90 минут Англия тоже ощутимо превосходила датчан (1.51 – 0.24)
- Эта статистика проще и меньше описывает, но вдруг кому-то тоже важна. По ударам: 21 – 6. В створ: 10 – 3. Конечно, в пользу Англии.
- За 90 минут основного времени Дания лишь пять раз коснулась мяча в чужой штрафной.
- В последний час игры (с 60 по 120 минуту) Дания всего раз пробила в сторону ворот. Так в финал не выходят.
Англия – единственная команда, которая в каждой игре турнира превзошла соперника по моментам. К ней можно по-разному относиться, но на финал она наиграла.
Против Дании – тем более. Некоторые соперники до этого по именам были сильнее (Хорватия, Шотландия, Чехия, Германия, Украина). Но никто не сжимал Англию в такие сложные условия, как Дания. Но даже в периоды, когда игра шла на трети англичан (начало второго тайма), они не давали бить по своим воротам. И стабильно создавали моменты, когда атаковали сами.
Возможно, это был их лучший матч на турнире. Жаль, что он теперь с привкусом скандальности и обвинений.