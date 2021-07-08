Все ноют про судейство, но Англия была лучше Дании во всем и провела свой лучший матч

Англия – единственная команда, которая в каждой игре турнира превзошла соперника по моментам. К ней можно по-разному относиться, но на финал она наиграла.

Против Дании – тем более. Некоторые соперники до этого по именам были сильнее (Хорватия, Шотландия, Чехия, Германия, Украина). Но никто не сжимал Англию в такие сложные условия, как Дания. Но даже в периоды, когда игра шла на трети англичан (начало второго тайма), они не давали бить по своим воротам. И стабильно создавали моменты, когда атаковали сами.

Возможно, это был их лучший матч на турнире. Жаль, что он теперь с привкусом скандальности и обвинений.