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Евро-2020
Дания
«Пенальти проплатиНи». Соцсети кипят из-за скандальной победы Англии
вчера, 01:20
Англия прошла Данию в полуфинале Евро и впервые за 53 года сыграет в финале большого турнира.
Англия впервые вышла в финал Евро – после 53 лет ожидания и десяти попыток. Половина из них связаны с пенальти
Решающий и самый спорный эпизод случился на 102-й минуте матча. Рахим Стерлинг вбежал в штрафную, а Йоаким Меле сбил его. Или нет? Но судья поставил пенальти, Кейн с добивания его реализовал.
Был ли там пенальти – споры и сомнения остались. И многие ругаются на судью и нырок Стерлинга.
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