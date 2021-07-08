«Пенальти проплатиНи». Соцсети кипят из-за скандальной победы Англии

Англия прошла Данию в полуфинале Евро и впервые за 53 года сыграет в финале большого турнира.

Англия впервые вышла в финал Евро – после 53 лет ожидания и десяти попыток. Половина из них связаны с пенальти

Решающий и самый спорный эпизод случился на 102-й минуте матча. Рахим Стерлинг вбежал в штрафную, а Йоаким Меле сбил его. Или нет? Но судья поставил пенальти, Кейн с добивания его реализовал.