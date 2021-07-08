Англия впервые вышла в финал Евро – после 53 лет ожидания и десяти попыток. Половина из них связаны с пенальти

Сборная Англии сыграла в полуфинале Евро-2020 с командой Дании и победила в овертайме со счетом 2:1. Она впервые вышла в финал чемпионата Европы.

Для начала вспоминаем, что:

🗓️ До Евро-1980 финальная часть состояла только из полуфиналов и финалов

🗓️ С Евро-1980 по Евро-1992 групповой этап состоял из двух групп по четыре команды. Плей-офф – с 1/2.

🗓️ С Евро-1996 по Евро-2012 групповой этап состоял из четырех групп по четыре команды, Плей-офф – с 1/4.

🗓️ С Евро-2016 – шесть групп по четыре команды. Плей-офф – с 1/8.

Англия не играла в финальной части шести турниров – в 1960-м, 1964-м, 1972-м, 1976-м, 1984-м и 2008-м.

Вот как англичане пытались пробраться в финал Евро раньше, когда выходили в финальные этапы:

❌ Евро-1968: это был полуфинал. Все решил единственный гол югославской легенды Драгана Джаича – 0:1. После матча английские игроки жаловались на излишнюю грубость со стороны югославов.

❌ Евро-1980: Англия не вышла из группы, победив, сыграв вничью и проиграв. Матч конкурентов Бельгии и Италии игрался позже – они скатали друг с другом удобную ничью 0:0 и вышли вместе.

❌ Евро-1988: англичане проиграли все три матча в группе – ирландцам, голландцам и советской сборной.

❌ Евро-1992: Англия опять заняла последнее место в группе: две нулевые ничьи с Данией и Францией, а затем – поражение от шведов.

❌ Евро-1996: она вышла из группы и даже прошла по пенальти Испанию, но в полуфинале состоялся промах Гарета Саутгейта в послематчевой серии с немцами, который все и решил.