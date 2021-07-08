Англия впервые вышла в финал Евро – после 53 лет ожидания и десяти попыток. Половина из них связаны с пенальти
Сборная Англии сыграла в полуфинале Евро-2020 с командой Дании и победила в овертайме со счетом 2:1. Она впервые вышла в финал чемпионата Европы.
Для начала вспоминаем, что:
🗓️ До Евро-1980 финальная часть состояла только из полуфиналов и финалов
🗓️ С Евро-1980 по Евро-1992 групповой этап состоял из двух групп по четыре команды. Плей-офф – с 1/2.
🗓️ С Евро-1996 по Евро-2012 групповой этап состоял из четырех групп по четыре команды, Плей-офф – с 1/4.
🗓️ С Евро-2016 – шесть групп по четыре команды. Плей-офф – с 1/8.
Англия не играла в финальной части шести турниров – в 1960-м, 1964-м, 1972-м, 1976-м, 1984-м и 2008-м.
Вот как англичане пытались пробраться в финал Евро раньше, когда выходили в финальные этапы:
❌ Евро-1968: это был полуфинал. Все решил единственный гол югославской легенды Драгана Джаича – 0:1. После матча английские игроки жаловались на излишнюю грубость со стороны югославов.
❌ Евро-1980: Англия не вышла из группы, победив, сыграв вничью и проиграв. Матч конкурентов Бельгии и Италии игрался позже – они скатали друг с другом удобную ничью 0:0 и вышли вместе.
❌ Евро-1988: англичане проиграли все три матча в группе – ирландцам, голландцам и советской сборной.
❌ Евро-1992: Англия опять заняла последнее место в группе: две нулевые ничьи с Данией и Францией, а затем – поражение от шведов.
❌ Евро-1996: она вышла из группы и даже прошла по пенальти Испанию, но в полуфинале состоялся промах Гарета Саутгейта в послематчевой серии с немцами, который все и решил.
❌ Евро-2000: невыход из группы – поражение от Португалии, победа над Германией и поражение от румын, за которое досталось Филу Невиллу. Он привез пенальти в самом конце игры, и англичане проиграли 2:3, хотя ничьи им хватало.
❌ Евро-2004: вылет в четвертьфинале от Португалии. 1:1 в основное время, 2:2 – по итогам дополнительного, а в серии пенальти решающим стал промах Васселла.
❌ Евро-2012: на четвертом чемпионате подряд истории с пенальти. Здесь – снова с послематчевыми. 0:0 в четвертьфинале против Италии, затем промахи в серии Янга и Эшли Коула.
❌ Евро-2016: сенсационный вылет в 1/8 финала от Исландии. Кстати, и там был пенальти в начале матча, который Руни реализовал, но этот момент не был решающим.
✅ Евро-2020: Англия все-таки пробилась в финал. Но опять есть связь с пенальти. В полуфинале против Дании именно пенальти в овертайме помог англичанам – Харри Кейн его не забил, но с близкого расстояния добил мяч.
На чемпионатах мира Англия всего однажды преодолевала стадию полуфинала:
🥇 На домашнем ЧМ-1966 – победа над португальцами, а затем и в финале над немцами.
🚫 На ЧМ-1990 – вылет от немцев. Конечно же, в серии пенальти.
🚫 На ЧМ-2018 – вылет после овертайма от хорватов.
Италия – Англия – таким будет финал Евро 11 июля. Он пройдет на «Уэмбли» и начнется в 22:00 по московскому времени.