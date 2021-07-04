Англия
Евро-2020
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#Англия #Евро-2020

Уникальное достижение Англии − выйти в полуфинал вообще без пропущенных голов. В истории Евро такого не было НИ-КОГ-ДА

14 часов назад

Англия вышла в полуфинал Евро-2020 − впервые с 25 лет. Как она шла:

  • 1:0 с 🇭🇷
  • 0:0 с 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿
  • 1:0 с 🇨🇿
  • 2:0 с 🇩🇪
  • 4:0 с 🇺🇦

Самое удивительное не это. И не серия из 622 минут без пропущенных голов в 2021 году. Самое удивительное, что никто никогда не проходил так далеко без пропущенных голов. Смотрите сами.

Как все было в истории чемпионатов Европы. Команды-полуфиналисты пропускали хотя бы раз всегда − даже когда турнир состоял всего из восьми команд

Мы проследили, сколько голов пропускала команда на пути к полуфиналу. То есть это именно стадии до: если команда пропустила в полуфинале хоть десять голов, мы их не учитывали.

● Евро-2016. Германия пропустила 1 гол.

● Евро-2012. Испания пропустила 1 гол.

● Евро-2008. Испания пропустила 3 гола.

● Евро-2004. Португалия, Греция, Чехия, Нидерланды пропустили по 4 гола. 

● Евро-2000. Италия и Португалия пропустили по 2 гола.

● Евро-1996. Германия пропустила 1 гол.

● Евро-1992. Нидерланды пропустили 1 гол.

● Евро-1988. ФРГ и Италия пропустили по 1 голу.

● Евро-1984. Португалия пропустила 1 гол.

● Евро-1980. Италия не пропустила ни одного гола в группе. Но не вышла в финал (тогда турнир состоял из 8 сборных, а в финал сразу выходили победители групп)

● Все более ранние чемпионаты Европы состояли из четырех команд и сразу начинались с полуфиналов.

Англия на ЧМ-1990. Тогда тоже играли в полуфинале, но пропускали

А как на чемпионатах мира? Там такие команды бывали − но больше 30 лет назад

● ЧМ-2018. Франция и Хорватия пропустили по 4 гола.

● ЧМ-2014. Германия и Аргентина пропустили по 3 гола.

● ЧМ-2010. Уругвай, Франция и Германия пропустили по 2 гола.

● ЧМ-2006. Италия и Португалия пропустили по 1 голу.

● ЧМ-2002. Германия пропустили 1 гол.

● ЧМ-1998. Франция пропустила 1 гол.

● ЧМ-1994. Бразилия пропустила 3 гола.

● ЧМ-1990. Стоп. Тогда Италия не пропустила ни одного гола. Вот он исторический ориентир Англии. И его легко превзойти: потому что тогда в полуфинале Италия пропустила один гол и вылетела в серии пенальти.

Все фото: dpa, aflo / global look press
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