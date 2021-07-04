Уникальное достижение Англии − выйти в полуфинал вообще без пропущенных голов. В истории Евро такого не было НИ-КОГ-ДА
Как все было в истории чемпионатов Европы. Команды-полуфиналисты пропускали хотя бы раз всегда − даже когда турнир состоял всего из восьми команд
Мы проследили, сколько голов пропускала команда на пути к полуфиналу. То есть это именно стадии до: если команда пропустила в полуфинале хоть десять голов, мы их не учитывали.
● Евро-2016. Германия пропустила 1 гол.
● Евро-2012. Испания пропустила 1 гол.
● Евро-2008. Испания пропустила 3 гола.
● Евро-2004. Португалия, Греция, Чехия, Нидерланды пропустили по 4 гола.
● Евро-2000. Италия и Португалия пропустили по 2 гола.
● Евро-1996. Германия пропустила 1 гол.
● Евро-1992. Нидерланды пропустили 1 гол.
● Евро-1988. ФРГ и Италия пропустили по 1 голу.
● Евро-1984. Португалия пропустила 1 гол.
● Евро-1980. Италия не пропустила ни одного гола в группе. Но не вышла в финал (тогда турнир состоял из 8 сборных, а в финал сразу выходили победители групп)
● Все более ранние чемпионаты Европы состояли из четырех команд и сразу начинались с полуфиналов.
А как на чемпионатах мира? Там такие команды бывали − но больше 30 лет назад
● ЧМ-2018. Франция и Хорватия пропустили по 4 гола.
● ЧМ-2014. Германия и Аргентина пропустили по 3 гола.
● ЧМ-2010. Уругвай, Франция и Германия пропустили по 2 гола.
● ЧМ-2006. Италия и Португалия пропустили по 1 голу.
● ЧМ-2002. Германия пропустили 1 гол.
● ЧМ-1998. Франция пропустила 1 гол.
● ЧМ-1994. Бразилия пропустила 3 гола.
● ЧМ-1990. Стоп. Тогда Италия не пропустила ни одного гола. Вот он исторический ориентир Англии. И его легко превзойти: потому что тогда в полуфинале Италия пропустила один гол и вылетела в серии пенальти.