Англия
Евро-2020
Самый милый способ залипнуть – просто смотрите, как игроки Англии дурачатся в бассейне с надувным единорогом 🦄
05 июля, 22:07
На ЧМ-2018 тренер Англии Гарет Саутгейт придумал команде новую традицию. Игроки развлекаются в бассейне с надувными игрушками.
И теперь почти перед каждым матчем на крупном турнире Англия публикует фотографии, как ее футболисты дурачатся.
Если хотите расслабиться, то просто листайте эти фото.
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