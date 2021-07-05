Самый милый способ залипнуть – просто смотрите, как игроки Англии дурачатся в бассейне с надувным единорогом 🦄

На ЧМ-2018 тренер Англии Гарет Саутгейт придумал команде новую традицию. Игроки развлекаются в бассейне с надувными игрушками.

И теперь почти перед каждым матчем на крупном турнире Англия публикует фотографии, как ее футболисты дурачатся.

Если хотите расслабиться, то просто листайте эти фото.