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#Англия #Евро-2020

Самый милый способ залипнуть – просто смотрите, как игроки Англии дурачатся в бассейне с надувным единорогом 🦄

05 июля, 22:07

На ЧМ-2018 тренер Англии Гарет Саутгейт придумал команде новую традицию. Игроки развлекаются в бассейне с надувными игрушками. 

И теперь почти перед каждым матчем на крупном турнире Англия публикует фотографии, как ее футболисты дурачатся. 

Если хотите расслабиться, то просто листайте эти фото. 

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Все фото: Инстаграм сборной Англии
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