Быстрые истории о вратаре Англии: любит шаурму, заплакал из-за первоапрельской шутки, после ЧМ уехал строить родителям сарай
Англия дошла до полуфинала Евро и первой в истории Евро сделала это без пропущенных мячей. Джордан Пикфорд сыграл в воротах все матчи.
Сейчас – кратко о главном вратаре англичан.
Мотивировала реплика в «Сандерленде»
🏚 Родной клуб Пикфорда – «Сандерленд». Но дебютировать и полноценно отыграть за него получилось только в сезоне-2015/16. До этого была куча аренд, а после третьей он даже разозлился: «Один из тренеров «Сандерленда» говорил: «Слушай, ты хорош, но здесь ты не дорастешь до игры в АПЛ». Я тогда обиделся и решил для себя, что вылезу из шкуры, но добьюсь своего».
Пикфорд не стеснялся многочисленных аренд. Первая привела его даже за пределы профессионального спорта: «Да, это бедный клуб – у него не так мало болельщиков. Но они не стеснялись критиковать. Какой-то дедушка после пропущенного мною гола закричал на все поле: «Пикфорд, какой же ты говнюк!»
Ради клуба бросил отпуск
🛩 Пикфорд дебютировал за взрослую сборную Англии в 2015-м. Тогда он уже купил место под строительство собственного дома. Некоторое время снимал жилье, но после уговоров мамы вернулся к родителям, чтобы просто отложить деньги.
День переезда совпал с вызовом в сборную – ему позвонили после травмы Тома Хитона. «Я почти разобрал машину с моими вещами, и мне позвонили из сборной. Я тут же бросил все и забил рюкзак самым необходимым. Мама спросила, куда я тороплюсь. Я ответил: «Пока, я нужен сборной». До Лондона я добирался на обычном поезде и раз сто сфотографировался с фанатами».
🌴 А в 2017-м Пикфорд перешел в «Эвертон». Ради более раннего приезда в новый клуб он прервал отпуск с девушкой на полторы недели.
Разозлил фанатов и получил в ответ фото дома
📲 В 2015-м Пикфорд уехал в «Престон». В это время его «Сандерленд» боролся за выживание и в первом круге добился самого яркого достижения в том сезоне – обыграл врагов из «Ньюкасла» 3:0. Пикфорд не удержался и написал в твиттер язвительный пост, назвав «Ньюкасл» неудачниками.
«Я удалил его спустя час, но было поздно. Мне писали, что найдут меня и убьют. Один человек даже прислал фото дома и написал: «А не тут ли ты живешь?» Мне было страшно, но все обошлось».
После полуфинала ЧМ поехал строить сарай
🍝 В 2018-м англичане заняли четвертое место на ЧМ и вернулись домой в статусе героев. Что делали сборники – поехали в отпуск в другие страны. Что делал Пикфорд – вернулся в Сандерленд и помогал родителям со строительством сарая. Он даже доехал до города не на самолете, а на арендованном автомобиле и сразу же взял китайской еды на вынос.
Робин Ольсен, игравший за «Эвертон» в прошлом сезоне, говорил: «Джордан – простой парень. Он купил дом в Ливерпуле недалеко от базы и часто приезжает на тренировки на велосипеде. Почему не на машине? Ему лень водить. Но сейчас тренеры следят за ним – мне рассказывали, как его чуть не сбила машина на перекрестке».
Не попал в «МЮ», потому что забыл о звонке из клуба
👹 Однажды Пикфорд чуть не перешел в «Манчестер Юнайтед». Это было еще до его дебюта за взрослый «Сандерленд». В первый раз к телефону подошла мама Пикфорда – сын был в школе. Она попросила перезвонить и сказала Джордану, чтобы тот ждал дома. Но Пикфорд забыл и ушел гулять с друзьями – больше ему из «Манчестер Юнайтед» не звонили.
🤡 В 2016-м Пикфорд заплакал из-за первоапрельской шутки – тренерский штаб «Сандерленда» сказал, что вратарь им больше не нужен и они продают его в «Ньюкасл».
Ему тоже нужен психолог. И вредная еда
🤝 Прошлый сезон был для Пикфорда сложным – много критики и мощная конкуренция. Поэтому, чтобы не расклеиться морально, он связался с психологом:
«Мне это нужно. Я хочу, чтобы игроки «Эвертона» понимали, что я в порядке. Поэтому я общаюсь с психологом: мы болтаем о футболе и жизни. Мы встречаемся или болтаем по телефону два раза в неделю. Он всегда на связи».
🍕 Он обожает фастфуд – особенно пиццу и шаурму с чесночным соусом, которую готовят в Сандерленде. Сам говорил: «Когда мама приезжает в гости, я заказываю у нее донер. Она привозит целый мешок. Я много ем и часто перехожу границы диеты. Хорошо, что в «Эвертоне» нас гоняют и я не успеваю обрасти жиром».