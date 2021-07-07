Быстрые истории о вратаре Англии: любит шаурму, заплакал из-за первоапрельской шутки, после ЧМ уехал строить родителям сарай

Мотивировала реплика в «Сандерленде»

🏚 Родной клуб Пикфорда – «Сандерленд». Но дебютировать и полноценно отыграть за него получилось только в сезоне-2015/16. До этого была куча аренд, а после третьей он даже разозлился: «Один из тренеров «Сандерленда» говорил: «Слушай, ты хорош, но здесь ты не дорастешь до игры в АПЛ». Я тогда обиделся и решил для себя, что вылезу из шкуры, но добьюсь своего».

Пикфорд не стеснялся многочисленных аренд. Первая привела его даже за пределы профессионального спорта: «Да, это бедный клуб – у него не так мало болельщиков. Но они не стеснялись критиковать. Какой-то дедушка после пропущенного мною гола закричал на все поле: «Пикфорд, какой же ты говнюк!»

Ради клуба бросил отпуск

🛩 Пикфорд дебютировал за взрослую сборную Англии в 2015-м. Тогда он уже купил место под строительство собственного дома. Некоторое время снимал жилье, но после уговоров мамы вернулся к родителям, чтобы просто отложить деньги.

День переезда совпал с вызовом в сборную – ему позвонили после травмы Тома Хитона. «Я почти разобрал машину с моими вещами, и мне позвонили из сборной. Я тут же бросил все и забил рюкзак самым необходимым. Мама спросила, куда я тороплюсь. Я ответил: «Пока, я нужен сборной». До Лондона я добирался на обычном поезде и раз сто сфотографировался с фанатами».

🌴 А в 2017-м Пикфорд перешел в «Эвертон». Ради более раннего приезда в новый клуб он прервал отпуск с девушкой на полторы недели.