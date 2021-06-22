Тренера Англии высмеивал буддистский монах и спасали конфеты

• Монах посмеялся над ним из-за незабитого пенальти.

В полуфинале Евро-1996 Гарет Саутгейт не забил послематчевый Германии, и из-за этого Англия вылетела из турнира. В следующем году он женился на давней подруге, и молодожены улетели в медовый месяц на Бали.

Там Саутгейт через знакомых попал на аудиенцию к местному монаху. Его жена Элисон говорила: «Гарет ждал этого разговора. Он хотел духовной помощи. А монах поздоровался и сразу же спросил: «А не ты ли тот парень, который не забил немцам пенальти?»

• Из-за того пенальти страдал 20 лет – не любит алкоголь, поэтому заедал грусть конфетами.

«Я 20 лет не отпускал тот пенальти. Я думал: «Что, если бы я пробил по-другому?» Я ходил к психологу, много разговаривал с тренерами. В 2000-м я был близок к тому, чтобы оставить эпизод, но какой-то мальчишка остановил меня на улице: «Гарет, тот пенальти был моим первым футбольным разочарованием». И депрессия начиналась снова.

Я почти не пью алкоголь. Но тогда я боролся со стрессом с помощью сладкого. Так я привык лопать по несколько пачек конфет в день. Помню, Элисон даже прятала от меня тортики дома, чтобы я не растолстел».