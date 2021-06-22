Гарет Саутгейт
Евро-2020
Англия
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#Гарет Саутгейт #Евро-2020 #Англия

Тренера Англии высмеивал буддистский монах и спасали конфеты

9 минут назад

Гарет Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года. Для людей, следящих за английским футболом, это нормальная и известная информация. А вот люди, которые включают матчи Англии раз в столетие, могут здорово удивиться из-за этого срока.

Раскрываем фигуру главного тренера сборной Англии, кажущегося самым нераскрученным персонажем этой команды.

официальный сайт сборной Англии

Монах посмеялся над ним из-за незабитого пенальти.

В полуфинале Евро-1996 Гарет Саутгейт не забил послематчевый Германии, и из-за этого Англия вылетела из турнира. В следующем году он женился на давней подруге, и молодожены улетели в медовый месяц на Бали.

Там Саутгейт через знакомых попал на аудиенцию к местному монаху. Его жена Элисон говорила: «Гарет ждал этого разговора. Он хотел духовной помощи. А монах поздоровался и сразу же спросил: «А не ты ли тот парень, который не забил немцам пенальти?»

Из-за того пенальти страдал 20 лет – не любит алкоголь, поэтому заедал грусть конфетами.

«Я 20 лет не отпускал тот пенальти. Я думал: «Что, если бы я пробил по-другому?» Я ходил к психологу, много разговаривал с тренерами. В 2000-м я был близок к тому, чтобы оставить эпизод, но какой-то мальчишка остановил меня на улице: «Гарет, тот пенальти был моим первым футбольным разочарованием». И депрессия начиналась снова.

Я почти не пью алкоголь. Но тогда я боролся со стрессом с помощью сладкого. Так я привык лопать по несколько пачек конфет в день. Помню, Элисон даже прятала от меня тортики дома, чтобы я не растолстел».

инстаграм сборной Англии

Он чуть не закончил карьеру из-за большого носа.

Гарет Саутгейт прошел все возрастные команды «Кристал Пэлас» и дебютировал за основу в 1988 году. Правда, как он признавался, карьера в большом футболе могла прерваться из-за большого носа.

Его слова:

«Меня бесили фанаты и партнеры по второй команде «Кристал Пэлас». Первые пели «Гарет, наша любовь к тебе такая же большая, как и твой нос», вторые постоянно шлепали меня по носу. Я даже написал письмо тренерскому штабу, в котором сказал, что ухожу из футбола из-за этого. Я хотел быть спортивным журналистом и записался на курсы.

Но на следующий день мне позвонил тренер и заорал в трубку: «Ты идиот?» Он поговорил с парнями и спас мне карьеру. Надо мной больше никто не издевался».

Саутгейта очень боялся Рой Кин.

Рой Кин – тот самый парень, который ломал за любой неправильный взгляд. Он ненавидел всех, кроме Гарета Саутгейта. Того он опасался.

В полуфинале Кубка Англии-1995 Рой Кин несколько раз встал на грудь Саутгейту. Потом Кин говорил: «Я боялся за свои ноги. Этот гад прыгал в них. Я чувствовал: если я не увернусь хоть раз, то мои кости разлетятся. В какой-то момент я подумал: «Уж лучше я его сломаю, чем он меня». Но я реально боялся за свое здоровье. Приношу извинения Гарету, его семье и всем болельщикам».

В «Кристал Пэлас» у него было прозвище «джентльмен». Он ВЕЗДЕ ходил в пиджаке.

1988-й. Тренер Стив Коппелл впервые вызывает молодого Гарета Саутгейта на тренировку c основной. И тот неожиданно приезжает в костюме – в рубашке и с галстуком. Бывший игрок «Кристал Пэлас» Джефф Томпсон вспоминает:

«Как только Гарет появился на базе, мы сразу поняли, над кем будем потешаться в ближайшее время. Он был в пиджаке. Все приехали в свободном стиле, а Гарет приехал в костюме. Еще раз: в костюме. Я спросил, зачем он напялил на себя его. Он ответил: «Я – футболист приличной лондонской команды». Мы чуть не заржали.

На той тренировке ему часто прилетало по ногам. Почему? Да так получилось, мы не били специально. Но он лишь говорил: «Ой». Коппелл даже просил его выругаться, потому что терпеть боль без брани нельзя. Он и ему сказал: «Я же футболист приличной команды». И Коппелл такой: «О, джентльмен». Так мы его и прозвали.

И, кстати, в своем дурацком костюме он появлялся везде: даже в столовой на базе.

Первую тренерскую должность он выпросил по телефону.

2006 год. Гарет Саутгейт только-только завершил карьеру в «Мидлсбро». Стив Макларен, тренировавший тогда команду и дошедший с ней до финала Кубка УЕФА, уехал в сборную Англии. «Мидлсбро» остался без тренера – и тут подсуетился Гарет Саутгейт:

«Я узнал, что мистер Макларен уходит, и сразу позвонил Стиву Гибсону (владелец «Мидлсбро»). Я долго болтал с ним по телефону, говорил, как правильно продолжать линию развития клуба. Потом он мне ответил: «Хорошо, я знал, что ты мне позвонишь. Ты будешь тренером «Мидлсбро».

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