Тренера Англии высмеивал буддистский монах и спасали конфеты
Гарет Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года. Для людей, следящих за английским футболом, это нормальная и известная информация. А вот люди, которые включают матчи Англии раз в столетие, могут здорово удивиться из-за этого срока.
Раскрываем фигуру главного тренера сборной Англии, кажущегося самым нераскрученным персонажем этой команды.
• Монах посмеялся над ним из-за незабитого пенальти.
В полуфинале Евро-1996 Гарет Саутгейт не забил послематчевый Германии, и из-за этого Англия вылетела из турнира. В следующем году он женился на давней подруге, и молодожены улетели в медовый месяц на Бали.
Там Саутгейт через знакомых попал на аудиенцию к местному монаху. Его жена Элисон говорила: «Гарет ждал этого разговора. Он хотел духовной помощи. А монах поздоровался и сразу же спросил: «А не ты ли тот парень, который не забил немцам пенальти?»
• Из-за того пенальти страдал 20 лет – не любит алкоголь, поэтому заедал грусть конфетами.
«Я 20 лет не отпускал тот пенальти. Я думал: «Что, если бы я пробил по-другому?» Я ходил к психологу, много разговаривал с тренерами. В 2000-м я был близок к тому, чтобы оставить эпизод, но какой-то мальчишка остановил меня на улице: «Гарет, тот пенальти был моим первым футбольным разочарованием». И депрессия начиналась снова.
Я почти не пью алкоголь. Но тогда я боролся со стрессом с помощью сладкого. Так я привык лопать по несколько пачек конфет в день. Помню, Элисон даже прятала от меня тортики дома, чтобы я не растолстел».
• Он чуть не закончил карьеру из-за большого носа.
Гарет Саутгейт прошел все возрастные команды «Кристал Пэлас» и дебютировал за основу в 1988 году. Правда, как он признавался, карьера в большом футболе могла прерваться из-за большого носа.
Его слова:
«Меня бесили фанаты и партнеры по второй команде «Кристал Пэлас». Первые пели «Гарет, наша любовь к тебе такая же большая, как и твой нос», вторые постоянно шлепали меня по носу. Я даже написал письмо тренерскому штабу, в котором сказал, что ухожу из футбола из-за этого. Я хотел быть спортивным журналистом и записался на курсы.
Но на следующий день мне позвонил тренер и заорал в трубку: «Ты идиот?» Он поговорил с парнями и спас мне карьеру. Надо мной больше никто не издевался».
• Саутгейта очень боялся Рой Кин.
Рой Кин – тот самый парень, который ломал за любой неправильный взгляд. Он ненавидел всех, кроме Гарета Саутгейта. Того он опасался.
В полуфинале Кубка Англии-1995 Рой Кин несколько раз встал на грудь Саутгейту. Потом Кин говорил: «Я боялся за свои ноги. Этот гад прыгал в них. Я чувствовал: если я не увернусь хоть раз, то мои кости разлетятся. В какой-то момент я подумал: «Уж лучше я его сломаю, чем он меня». Но я реально боялся за свое здоровье. Приношу извинения Гарету, его семье и всем болельщикам».
• В «Кристал Пэлас» у него было прозвище «джентльмен». Он ВЕЗДЕ ходил в пиджаке.
1988-й. Тренер Стив Коппелл впервые вызывает молодого Гарета Саутгейта на тренировку c основной. И тот неожиданно приезжает в костюме – в рубашке и с галстуком. Бывший игрок «Кристал Пэлас» Джефф Томпсон вспоминает:
«Как только Гарет появился на базе, мы сразу поняли, над кем будем потешаться в ближайшее время. Он был в пиджаке. Все приехали в свободном стиле, а Гарет приехал в костюме. Еще раз: в костюме. Я спросил, зачем он напялил на себя его. Он ответил: «Я – футболист приличной лондонской команды». Мы чуть не заржали.
На той тренировке ему часто прилетало по ногам. Почему? Да так получилось, мы не били специально. Но он лишь говорил: «Ой». Коппелл даже просил его выругаться, потому что терпеть боль без брани нельзя. Он и ему сказал: «Я же футболист приличной команды». И Коппелл такой: «О, джентльмен». Так мы его и прозвали.
И, кстати, в своем дурацком костюме он появлялся везде: даже в столовой на базе.
• Первую тренерскую должность он выпросил по телефону.
2006 год. Гарет Саутгейт только-только завершил карьеру в «Мидлсбро». Стив Макларен, тренировавший тогда команду и дошедший с ней до финала Кубка УЕФА, уехал в сборную Англии. «Мидлсбро» остался без тренера – и тут подсуетился Гарет Саутгейт:
«Я узнал, что мистер Макларен уходит, и сразу позвонил Стиву Гибсону (владелец «Мидлсбро»). Я долго болтал с ним по телефону, говорил, как правильно продолжать линию развития клуба. Потом он мне ответил: «Хорошо, я знал, что ты мне позвонишь. Ты будешь тренером «Мидлсбро».