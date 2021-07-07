Как Англия превратила Евро в домашний турнир. Помогли закрытие страны для иностранцев и удача с исключением Брюсселя

Сборная Англии – уже самая домашняя команда на этом Евро. Максимум три игры дома было у сборных, когда игры проходили в их странах.

🏠 Например, Германия, Италия, Испания, Дания и Нидерланды сыграли три матча на групповом этапе на своих стадионах, а в 1/8 финала уже разъехались по другим городам.

🧳 В четвертьфиналах преимущества домашнего поля также никто не получил.

🧳 Не будет его и в полуфинале и финале, так как они состоятся в Лондоне.

И только одна сборная выбивается из списка – Англия.

🏠 Все три матча на групповом этапе – в Лондоне.

🏠 Матч 1/8-й против немцев – в Лондоне.

🧳 Четвертьфинал – в Риме.

🏠 Полуфинал в Лондоне.

🏠 Финал, если туда выйдет Англия, опять в Лондоне.

У англичан перед третьим туром был выбор:

🚐 Победить Чехию и попасть в 1/8-й на матч в Лондоне. Но обязательно влететь на соперника из страшной группы F (могли быть Франция или Португалия, а выпала Германия).

✈️ Не побеждать Чехию и финишировать вторыми в группе, тогда сыграть со второй командой менее страшной группы Е, но в Копенгагене.