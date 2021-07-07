Как Англия превратила Евро в домашний турнир. Помогли закрытие страны для иностранцев и удача с исключением Брюсселя
Сборная Англии – уже самая домашняя команда на этом Евро. Максимум три игры дома было у сборных, когда игры проходили в их странах.
🏠 Например, Германия, Италия, Испания, Дания и Нидерланды сыграли три матча на групповом этапе на своих стадионах, а в 1/8 финала уже разъехались по другим городам.
🧳 В четвертьфиналах преимущества домашнего поля также никто не получил.
🧳 Не будет его и в полуфинале и финале, так как они состоятся в Лондоне.
И только одна сборная выбивается из списка – Англия.
🏠 Все три матча на групповом этапе – в Лондоне.
🏠 Матч 1/8-й против немцев – в Лондоне.
🧳 Четвертьфинал – в Риме.
🏠 Полуфинал в Лондоне.
🏠 Финал, если туда выйдет Англия, опять в Лондоне.
У англичан перед третьим туром был выбор:
🚐 Победить Чехию и попасть в 1/8-й на матч в Лондоне. Но обязательно влететь на соперника из страшной группы F (могли быть Франция или Португалия, а выпала Германия).
✈️ Не побеждать Чехию и финишировать вторыми в группе, тогда сыграть со второй командой менее страшной группы Е, но в Копенгагене.
Англия выиграла и снова угодила на домашний матч. Как оказалось, все три места из группы с Англией в итоге попадали на топовых соперников, так что выбор удобной позиции в этой группе был бы не лучшей идеей.
🇩🇪 Англия выиграла группу – попала на Германию.
🇪🇸 Хорватия стала второй – поехала играть с Испанией.
🇳🇱 Чехия финишировала третьей – выпал матч с Нидерландами.
Почему Лондон получил так много матчей?
Например, семь игр получил и Санкт-Петербург, но на это УЕФА пошел вынужденно, перенося матчи из Дублина, который бы не смог обеспечить необходимое количество фанатов. Это стало известно уже весной 2021-го. А про Лондон мы знали даже до жеребьевки Евро.
Изначально Лондону были отданы только полуфиналы и финал – три матча. В списке городов, принимающих игры группового этапа и один матч 1/8 финала фигурировал Брюссель. Но в Брюсселе так и не началось строительство стадиона, на котором планировались матчи.
Так УЕФА убрал Брюссель из списка городов-организаторов. Произошло это в декабре 2017-го. Матчи были отданы Лондону – три в группе и еще один в плей-офф. Вдобавок к полуфиналам и финалу. Так и получилось семь. Восьмой (в 1/8) – после того, как проведение матчей в Дублине стало невозможно.
Почему на матчах в Лондоне мало выездных фанатов?
Посещаемость на играх Англии:
🧑🤝🧑 18 497 – против Хорватии.
🧑🤝🧑 20 306 – против Шотландии.
🧑🤝🧑 19 104 – против Чехии.
🧑🤝🧑 41 973 – против Германии.
На матч 1/8-й в Лондоне посещаемость была увеличена, а на полуфиналы и финал вообще смогут прийти 60 тысяч фанатов.
Для прохода на матч с Германией требовалось предъявить отрицательный тест на коронавирус или сертификат о полной вакцинации. Матч получился полностью домашним, несмотря на редкие островки с немецкими болельщиками.
Немцы могли попасть только в том случае, если они проживают в Великобритании и Ирландии. Для всех остальных приезжих из стран не из зеленого списка – десятидневный карантин. В зеленом списке несколько стран, в основном, маленьких островных. Остальные – Австралия, Фареры, Исландия, Мальта, Сингапур.
Поэтому кто бы ни был соперником Англии в полуфинале или финале, если она туда попадет – матчи для англичан будут сугубо домашними.
Есть ли недовольные?
В Германии многие политики высказывались против увеличения посещаемости на «Уэмбли» и недоумевали по поводу полного стадиона в Будапеште.
Заместитель председателя Европейской комиссии Маргаритис Схинас раскритиковал УЕФА: «Это решение нужно тщательно проанализировать. Организация полуфиналов и финала на переполненном стадионе «Уэмбли» выглядит сомнительно, учитывая, что Великобритания ограничивает поездки граждан в ЕС».
Меньше об этом высказываются сами игроки. Например, Робин Госенс перед игрой Англия – Германия сказал, что стадион, полный чужих фанатов – дополнительная мотивация: «Это здорово, можно заставить их замолчать». Но у немцев не получилось.
А Лука Модрич перед игрой Англия – Хорватия сказал прямо: у англичан есть незаслуженное преимущество.
Считают ли сами англичане этот Евро домашним для сборной?
В прессе это упоминалось и упоминается нередко. Гарет Саутгейт перед стартом был согласен: «У нас почти домашний турнир, должно быть здорово». Англия принимала ЧМ в 1966-м и Евро в 1996-м. «Что предстоит испытать игрокам – близко к тому, что мы испытали. Но им трудновато это понять, большинство из них были слишком маленькими в 1996-м», – рассуждал Саутгейт.
Если на Евро-2020 Англия дойдет до финала, то сравняется с количеством домашних матчей на ЧМ-1966 (будет по шесть) и опередит Евро-1996 (там было пять).
В материале ВВС было такое мнение: «В английской ФА про домашний турнир говорить не будут, потому что хотят себе полноценный». Англия уже давно об этом мечтает. Ее заявка на ЧМ-2018 проиграла. Сейчас Великобритания нацеливается на ЧМ-2030. Не исключено, что подаст заявку и на Евро-2028.