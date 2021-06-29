Евро-2020
Мануэль Нойер
Харри Кейн
Германия
Англия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Англия #Германия #Мануэль Нойер #Харри Кейн

Почему капитаны Англии и Германии вышли на матч Евро с радужными повязками. УЕФА это уже расследовал 🏳️‍🌈

3 часа назад

Sven Simon/Global Look Press

Англия и Германия встретились в 1/8 финала Евро-2020. Харри Кейн и Мануэль Нойер – капитаны сборных. Перед матчем оба выделились тем, что их капитанские повязки окрашены в радужные цвета. Все это происходит на фоне запрета на радужную окраску стадиона в Мюнхене. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале.

Мануэль Нойер играет с такой повязкой все матчи Евро-2020. Впервые взял ее еще на стартовую игру с Францией. После того матча УЕФА открыл расследование – искал нарушение в действиях Нойера. Официальную позицию УЕФА позже транслировали аккаунты Германии. Никаких нарушений не было – УЕФА посчитал повязку символом командного разнообразия.

Капитан Нидерландов Вейналдум выходил с повязкой One Love в матче против Чехии. Так он выступил против любого вида дискриминации. Перед матчем плей-офф Англия отдельно объяснила в твиттере, почему с радужной повязкой выйдет Харри Кейн. Это символ окончания месяца гордости, так как Англия поддерживает сообщества ЛГБТ по всему миру.

твиттер сборной Англии

Июнь считается месяцем гордости у ЛГБТ-сообществ. Так люди отмечают возможность быть теми, кто они есть. Радужный флаг считается символом ЛГБТ – его показывают во всех подобных акциях. Радужные капитанские повязки используются в АПЛ с 2019 года. Все началось с кампании Rainbow Laces – она поддерживала ЛГБТ-сообщества и выступала против дискриминации.

Перед матчем Англия транслировала радужные цвета в твиттере:

Германия вспоминала празднование гола от Леона Горецки из матча против Венгрии. Он показывал сердечко:

Трибуны на «Уэмбли» перед игрой были такими:

Главные события матча Англии и Германии: 

Матч завершен
Англия
Стерлинг 75
Кейн 86
2:0
Матч завершен
Германия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Еще по теме
🏳️‍🌈 Фанат с радужным флагом встал перед венграми, когда они пели гимн. Страна ругается со всей Европой из-за закона о гей-пропаганде
Германия и Венгрия ругаются из-за ЛГБТ-флага. УЕФА запретил стадиону Мюнхена радугу – потому что в Венгрии закон о «гей-пропаганде»
Венгрия – нестандартная евространа в вопросах ЛГБТ. Она уже запретила смену пола, однополые браки, «гей-пропаганду» – и ругается со всем Евросоюзом
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Англия
#Германия
#Мануэль Нойер
#Харри Кейн