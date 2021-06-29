Почему капитаны Англии и Германии вышли на матч Евро с радужными повязками. УЕФА это уже расследовал 🏳️‍🌈

Англия и Германия встретились в 1/8 финала Евро-2020. Харри Кейн и Мануэль Нойер – капитаны сборных. Перед матчем оба выделились тем, что их капитанские повязки окрашены в радужные цвета. Все это происходит на фоне запрета на радужную окраску стадиона в Мюнхене. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале.

Мануэль Нойер играет с такой повязкой все матчи Евро-2020. Впервые взял ее еще на стартовую игру с Францией. После того матча УЕФА открыл расследование – искал нарушение в действиях Нойера. Официальную позицию УЕФА позже транслировали аккаунты Германии. Никаких нарушений не было – УЕФА посчитал повязку символом командного разнообразия.

Капитан Нидерландов Вейналдум выходил с повязкой One Love в матче против Чехии. Так он выступил против любого вида дискриминации. Перед матчем плей-офф Англия отдельно объяснила в твиттере, почему с радужной повязкой выйдет Харри Кейн. Это символ окончания месяца гордости, так как Англия поддерживает сообщества ЛГБТ по всему миру.