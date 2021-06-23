Венгрия – нестандартная евространа в вопросах ЛГБТ. Она уже запретила смену пола, однополые браки, «гей-пропаганду» – и ругается со всем Евросоюзом
Венгрия приняла новый закон о «гей-пропаганде». И пошла против всех
Вокруг матча Германии и Венгрии на Евро-2020 – история о скандале с раскраской арены в Мюнхене. УЕФА запретил городу раскрашивать арену в цвета радуги. Рассказал об уважении к этим цветам, но назвал просьбу Мюнхена политической. Потому что она сделана из-за матча со сборной конкретной страны. Мы подробно рассказали об этом в отдельном материале:
Германия и Венгрия ругаются из-за ЛГБТ-флага. УЕФА запретил стадиону Мюнхена радугу – потому что в Венгрии закон о «гей-пропаганде»
В июне 2021 года в Венгрии принят закон о «гей-пропаганде», который распространяется на несовершеннолетних. Теперь в школах нельзя рассказывать детям о нормальности гомосексуальных отношений. Запрет касается и рекламы – все упоминания гомосексуальности рассчитываются на аудиторию 18+. Для детей такая реклама тоже запрещена.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил поездку в Мюнхен на игру Евро-2020. Причина – разногласия и споры вокруг желания Германии выразить протест через раскраску стадиона. Правительство Германии публично продвигало идею, что новый закон в Венгрии нарушает ценности Евросоюза. Сам Евросоюз угрожал Венгрии сокращением денежных выплат.
Все это похоже на закон против гей-пропаганды в России. Он вступил в силу 2 июля 2013 года. Суть: теперь официально запрещена пропаганда смены пола и нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних детей. За нее предусмотрена административная ответственность – штраф от 50 тысяч до миллиона рублей.
Газета LeMonde еще в феврале 2020 года рассказывала о позиции стран Восточной Европы. Мысль в том, что Польша, Венгрия, Эстония и другие страны больше смотрят на Москву в позиции по сексуальным меньшинствам. Они выступают за традиционные семейные ценности. Страны Евросоюза – за равенство. Расшифровку материала LeMonde давал RT.
Венгрия давно принимает подобные законы. Их осуждают, но ничего не меняется
В 2021 году позиция некоторых стран поменялась. Эстония оказалась в числе тех, кто не поддержал Венгрию во время принятия нового закона. 17 стран Европы выступили с совместным заявлением, где осудили принятие подобного закона. Они выразили озабоченность тем, что свобода выражения мнений нарушается под предлогом защиты детей.
Позиция Венгрии строится на том, что только родителям дается право заниматься любыми гендерными вопросами. Такую мысль транслирует венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Его мысль: «Не хочу, чтобы мой сын столкнулся с пропагандой до 18 лет». Он утверждает, что вопрос подобных законов входит в национальную компетенцию.
Венгрия не впервые принимает подобные законы. И никак не реагирует на критику. Вот только некоторые из них:
2013. В Конституции Венгрии появилась фраза, что людям следует отдавать предпочтение традиционным гетеросексуальным отношениям. Брак двух людей, отношения между родителями и детьми – основа традиционной семьи. Новая Конституция существует в Венгрии с 2012-го. Ее создание продвигал Виктор Орбан и партия, куда он входит.
2016. Совет Европейского Союза обсуждал соглашение, по которому нужно бороться с гомофобной дискриминацией и продвигать равенство между людьми. Сначала против этого выступали несколько стран, но они отозвали претензии. Все поддержали такой документ, а правительство Венгрии наложило на него вето. Оно не согласилось с общей позицией.
2020. В Венгрии окончательно переосмыслено понятие семьи. Теперь оно означает только брак между мужчиной и женщиной. Однополые браки к этому моменту уже запрещены, но раньше такие пары все равно усыновляли детей. Один из людей подавал заявку, где указывал на одинокий статус. Теперь так нельзя: только люди в браке могут усыновить ребенка.
2020. Парламент Венгрии официально запретил людям менять пол. Законодательно изменение гендера заморожено еще с 2017-го. Люди с того момента ожидали решения судов, но в 2020-м была внесена новая поправка. Теперь в течение жизни люди не могут менять пол, который указан при их рождении. Виктор Орбан доволен, потому что он всегда выступал против этого.
Именно Виктор Орбан – человек, который идет против остальной Европы
В 35 лет Виктор Орбан был самым молодым премьер-министром в истории Венгрии. Он заступил на эту должность в 1998-м, но занимал ее только до 2002-го. Второй приход лидера партии «Фидес» случился в 2010 году. Дальше – полноценное управление Венгрией, расширение полномочий премьер-министра, новая Конституция. Сейчас Орбан – главный человек в Венгрии.
Виктор Орбан и представители его правительства ставят на первое место ценность семьи. Потому что с помощью традиционной семьи можно решить проблемы сокращения населения земли (и конкретной страны). По их мнению, это лучшее решение, чем нелегальные иммигранты. На борьбе с нелегальной иммиграцией Виктор Орбан строит политику. Этим объясняет все законы.
Весной «Интерфакс» рассказывал о договоренности между премьерами Польши и Венгрии. К ним тогда присоединился бывший глава МВД Италии Маттео Сальвини. Они обсуждали альянс правых сил в Европе. Орбан продвигал его через создание европейского порядка, который удовлетворит желания противников мультикультурализма, иммиграции и ЛГБТ-сообщества.
В 2015-м Виктор Орбан дал показательное интервью Index. Там Орбан говорил о традициях. Есть такой перевод одного из его высказываний: «Венгрия – толерантная страна. Но эта толерантность не означает, что мы будем применять одни и те же правила к людям, образ жизни которых отличается от нашего. Толерантность означает терпение, способность сосуществовать».
В 2022 году в Венгрии состоятся выборы. Принятие новых законов в поддержку традиционной семьи и традиционных отношений – часть предвыборной политики партии «Фидес». Орбан по-прежнему выступает и против идеи миграции. Даже предлагал Европе запретить ее на два года, потому что мусульманские мигранты нарушают традиционные христианские ценности.