Венгрия приняла новый закон о «гей-пропаганде». И пошла против всех

Вокруг матча Германии и Венгрии на Евро-2020 – история о скандале с раскраской арены в Мюнхене. УЕФА запретил городу раскрашивать арену в цвета радуги. Рассказал об уважении к этим цветам, но назвал просьбу Мюнхена политической. Потому что она сделана из-за матча со сборной конкретной страны. Мы подробно рассказали об этом в отдельном материале:

Германия и Венгрия ругаются из-за ЛГБТ-флага. УЕФА запретил стадиону Мюнхена радугу – потому что в Венгрии закон о «гей-пропаганде»

В июне 2021 года в Венгрии принят закон о «гей-пропаганде», который распространяется на несовершеннолетних. Теперь в школах нельзя рассказывать детям о нормальности гомосексуальных отношений. Запрет касается и рекламы – все упоминания гомосексуальности рассчитываются на аудиторию 18+. Для детей такая реклама тоже запрещена.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил поездку в Мюнхен на игру Евро-2020. Причина – разногласия и споры вокруг желания Германии выразить протест через раскраску стадиона. Правительство Германии публично продвигало идею, что новый закон в Венгрии нарушает ценности Евросоюза. Сам Евросоюз угрожал Венгрии сокращением денежных выплат.

Все это похоже на закон против гей-пропаганды в России. Он вступил в силу 2 июля 2013 года. Суть: теперь официально запрещена пропаганда смены пола и нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних детей. За нее предусмотрена административная ответственность – штраф от 50 тысяч до миллиона рублей.

Газета LeMonde еще в феврале 2020 года рассказывала о позиции стран Восточной Европы. Мысль в том, что Польша, Венгрия, Эстония и другие страны больше смотрят на Москву в позиции по сексуальным меньшинствам. Они выступают за традиционные семейные ценности. Страны Евросоюза – за равенство. Расшифровку материала LeMonde давал RT.