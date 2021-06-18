Шотландские фанаты отрываются в Англии: трясут самолет в воздухе, купаются в лужах, поют в центре Лондона – и дерутся
Англия – Шотландия – локальное британское дерби. В последний раз сборные встречались в июне 2017-го, и тогда была ничья 2:2. Сейчас команды попали в одну группу на Евро-2020, и их встреча проходит на «Уэмбли» в Лондоне. Independent пишет, что на матч допущены 22,5 тысячи фанатов. На игру попадут 2600 шотландцев.
Атмосфера перед матчем – кайф.
Так шизили англичане.
Шотландцы были ярче и эмоциональнее.
Иногда фанаты разных сборных сталкивались в одном месте, и возникали острые ситуации.
Шотландцы и полиция:
Шотландцы и лужи:
По дороге в Лондон шотландцы пели «Буги» и, кажется, раскачивали самолет.
Приехали из Шотландии даже те фанаты, у которых не было билета на матч.
Обратная сторона всеобщей шизы – тонны мусора на улицах Лондона.
А потом сами и убирались.