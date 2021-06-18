Шотландские фанаты отрываются в Англии: трясут самолет в воздухе, купаются в лужах, поют в центре Лондона – и дерутся

Англия – Шотландия – локальное британское дерби. В последний раз сборные встречались в июне 2017-го, и тогда была ничья 2:2. Сейчас команды попали в одну группу на Евро-2020, и их встреча проходит на «Уэмбли» в Лондоне. Independent пишет, что на матч допущены 22,5 тысячи фанатов. На игру попадут 2600 шотландцев.

Атмосфера перед матчем – кайф.

Так шизили англичане.