Евро-2020
Шотландия
Англия
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#Евро-2020 #Шотландия #Англия

Шотландские фанаты отрываются в Англии: трясут самолет в воздухе, купаются в лужах, поют в центре Лондона – и дерутся

вчера, 23:19

АнглияШотландия – локальное британское дерби. В последний раз сборные встречались в июне 2017-го, и тогда была ничья 2:2. Сейчас команды попали в одну группу на Евро-2020, и их встреча проходит на «Уэмбли» в Лондоне. Independent пишет, что на матч допущены 22,5 тысячи фанатов. На игру попадут 2600 шотландцев.

Атмосфера перед матчем – кайф.

Так шизили англичане.

Шотландцы были ярче и эмоциональнее.

Иногда фанаты разных сборных сталкивались в одном месте, и возникали острые ситуации.

Шотландцы и полиция:

Шотландцы и лужи:

По дороге в Лондон шотландцы пели «Буги» и, кажется, раскачивали самолет.

Приехали из Шотландии даже те фанаты, у которых не было билета на матч.

Обратная сторона всеобщей шизы – тонны мусора на улицах Лондона.

А потом сами и убирались.

Матч завершен
Англия
0:0
Матч завершен
Шотландия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de/Global Look Press
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