Евро-2020
Германия
Англия
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#Евро-2020 #Англия #Германия

75 минут матча Англии и Германии – в одном фото. Возможно, вы проспали единственный момент до гола

час назад

Англия и Германия отыграли скучные нули в основное время на Евро-2020. Фотографий Дэвида Бекхэма было больше, чем опасных моментов во всем матчу. Единственный по-настоящему голевой эпизод произошел в добавленное к первому тайму время. Харри Кейн уже убрал вратаря и оказался перед пустыми воротами. Но вмешался Матс Хуммельс – и выбил мяч в подкате.

Так это было:

dpa/Global Look Press

Реакция сборной Германии и дортмундской «Боруссии»:

Хуммельс – один из самых заметных игроков по всему матчу. Он постоянно оказывался рядом с Харри Кейном. Он же уже во втором тайме чуть его не травмировал. В одном из эпизодов Кейн упал на газон после борьбы с Хуммельсом. Держался за ногу, Хуммельс быстро выбил мяч за боковую линию. Все закончилось без травмы.

За первый тайм Хуммельс сделал четыре выноса мяча – больше, чем любой другой немецкий игрок. Таким фанаты видели действия Хуммельса против Англии:

Еще фанаты писали о том, что игра в этом матче усыпляет:

До 75-й минуты именно Матс Хуммельс был главным героем матча. Потому что других моментов у сборной Англии практически не было. За Германию по воротам били Вернер и Хаверц, но оба раза справился вратарь Пикфорд. Потом забил Рахим Стерлинг – единственный игрок из Англии, у которого есть голы на Евро-2020. Тогда игра сразу раскрылась:

Матч завершен
Англия
Стерлинг 75
Кейн 86
2:0
Матч завершен
Германия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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