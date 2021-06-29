75 минут матча Англии и Германии – в одном фото. Возможно, вы проспали единственный момент до гола
Англия и Германия отыграли скучные нули в основное время на Евро-2020. Фотографий Дэвида Бекхэма было больше, чем опасных моментов во всем матчу. Единственный по-настоящему голевой эпизод произошел в добавленное к первому тайму время. Харри Кейн уже убрал вратаря и оказался перед пустыми воротами. Но вмешался Матс Хуммельс – и выбил мяч в подкате.
Так это было:
Реакция сборной Германии и дортмундской «Боруссии»:
Хуммельс – один из самых заметных игроков по всему матчу. Он постоянно оказывался рядом с Харри Кейном. Он же уже во втором тайме чуть его не травмировал. В одном из эпизодов Кейн упал на газон после борьбы с Хуммельсом. Держался за ногу, Хуммельс быстро выбил мяч за боковую линию. Все закончилось без травмы.
За первый тайм Хуммельс сделал четыре выноса мяча – больше, чем любой другой немецкий игрок. Таким фанаты видели действия Хуммельса против Англии:
Еще фанаты писали о том, что игра в этом матче усыпляет:
До 75-й минуты именно Матс Хуммельс был главным героем матча. Потому что других моментов у сборной Англии практически не было. За Германию по воротам били Вернер и Хаверц, но оба раза справился вратарь Пикфорд. Потом забил Рахим Стерлинг – единственный игрок из Англии, у которого есть голы на Евро-2020. Тогда игра сразу раскрылась: