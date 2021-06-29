75 минут матча Англии и Германии – в одном фото. Возможно, вы проспали единственный момент до гола

Англия и Германия отыграли скучные нули в основное время на Евро-2020. Фотографий Дэвида Бекхэма было больше, чем опасных моментов во всем матчу. Единственный по-настоящему голевой эпизод произошел в добавленное к первому тайму время. Харри Кейн уже убрал вратаря и оказался перед пустыми воротами. Но вмешался Матс Хуммельс – и выбил мяч в подкате.

Так это было: