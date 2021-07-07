Слабое место Дании – прострелы и подачи. Так она пропустила почти все свои голы на Евро
Сборные Англии и Дании вышли в полуфинал Евро-2020 друг на друга. Первыми забили датчане – классно штрафной реализовал Миккель Дамсгор. Потом Англия сравняла после автогола Кьера.
Пропущенный гол случился после прострела – именно так соперники и забивали Дании на турнире.
Сколько Дания пропустила за шесть матчей:
⚽️ 1 от Финляндии.
⚽️ ⚽️ 2 от Бельгии.
⚽️ 1 от России.
⚽️ 1 от Чехии.
⚽️ 1 (на момент окончания второго тайма) от Англии.
Как это было:
С Финляндией – навес с правого фланга обороны сборной Дании, затем точный удар головой.
С Бельгией – розыгрыш и прострел с левого фланга обороны. Второй гол Де Брюйне забил ударом из-за пределов штрафной.
С Россией – как такового паса именно с правого фланга обороны не было, но все равно прострел, с которого Соболев заработал пенальти.
С Чехией – прострел с левого фланга обороны, и Шик реализовал момент.
С Англией – прострел с левого фланга обороны и автогол.
В различных превью перед началом турнира нередко отмечалось, что слабы у Дании именно края обороны. Играющий на левом фланге Меле был прекрасен в атаке во время Евро, но вопросы по защите остаются. Справа у Дании играл Васс, потом в старте стал выходить Ларсен.
Ошибки фланговых игроков, приведшие к голам в матчах против Бельгии и России, не настолько ярко выражены, но как факт: пять из шести голов Дания пропустила именно из-за прострелов и подач.