Евро-2020
Дания
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#Евро-2020 #Дания

Слабое место Дании – прострелы и подачи. Так она пропустила почти все свои голы на Евро

07 июля, 23:49
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».

www.imago-images / Global Look Press

Сборные Англии и Дании вышли в полуфинал Евро-2020 друг на друга. Первыми забили датчане – классно штрафной реализовал Миккель Дамсгор. Потом Англия сравняла после автогола Кьера.

Пропущенный гол случился после прострела – именно так соперники и забивали Дании на турнире.

Сколько Дания пропустила за шесть матчей:

⚽️ 1 от Финляндии.

⚽️ ⚽️ 2 от Бельгии.

⚽️ 1 от России.

⚽️ 1 от Чехии.

⚽️ 1 (на момент окончания второго тайма) от Англии.

Как это было:

С Финляндией – навес с правого фланга обороны сборной Дании, затем точный удар головой.

Скриншот с трансляции канала «Матч ТВ»

Скриншот с трансляции канала «Матч ТВ»

С Бельгией – розыгрыш и прострел с левого фланга обороны. Второй гол Де Брюйне забил ударом из-за пределов штрафной.

Скриншот с трансляции канала «Россия 1»

Скриншот с трансляции канала «Россия 1»

С Россией – как такового паса именно с правого фланга обороны не было, но все равно прострел, с которого Соболев заработал пенальти.

Обзор матча на канале «Телеспорта»

Обзор матча на канале «Телеспорта»

С Чехией – прострел с левого фланга обороны, и Шик реализовал момент.

Скриншоты с трансляции канала «Россия 1»

Скриншоты с трансляции канала «Россия 1»

С Англией – прострел с левого фланга обороны и автогол.

Скриншоты с трансляции «Первого канала»

Скриншоты с трансляции «Первого канала»

В различных превью перед началом турнира нередко отмечалось, что слабы у Дании именно края обороны. Играющий на левом фланге Меле был прекрасен в атаке во время Евро, но вопросы по защите остаются. Справа у Дании играл Васс, потом в старте стал выходить Ларсен.

Ошибки фланговых игроков, приведшие к голам в матчах против Бельгии и России, не настолько ярко выражены, но как факт: пять из шести голов Дания пропустила именно из-за прострелов и подач.

Матч завершен
Англия
Кьер 39
Кейн 104
2:1
Матч завершен
Дания
Дамсгор 30
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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