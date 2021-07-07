Слабое место Дании – прострелы и подачи. Так она пропустила почти все свои голы на Евро

В различных превью перед началом турнира нередко отмечалось, что слабы у Дании именно края обороны. Играющий на левом фланге Меле был прекрасен в атаке во время Евро, но вопросы по защите остаются. Справа у Дании играл Васс, потом в старте стал выходить Ларсен.

Ошибки фланговых игроков, приведшие к голам в матчах против Бельгии и России, не настолько ярко выражены, но как факт: пять из шести голов Дания пропустила именно из-за прострелов и подач.